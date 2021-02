Blackview BV6600: smartphone rugged con Android 10 e maxi batteria

Blackview, brand cinese noto in Occidente principalmente per i suoi smartphone rugged, contemplando anche la necessità che questo genere di device sia anche molto autonomo, ha da poco anticipato l’arrivo in commercio, dal 22 Febbraio (a 168,97 euro su Aliexpress), del nuovo rugged Blackview BV6600, animato da Android 10.

Il corazzatissimo Blackview BV6600 ha uno chassis (159.4 x 77.7 x 13.7 mm, per 275 grammi, nelle colorazioni nero, arancione, e verde), che non smentisce la sua natura indistruttibile, grazie alle certificazioni IP68 (sino a 1.2 metri di profondità in acqua per mezzora); IP69K (spruzzi d’acqua ad alta pressione e temperatura), e MIL-STD-810G (cadute da 1.2 metri su superfici dure, ambienti acidi o umidi, sotto la luce viva del sole, forti sbalzi termici). Gli angoli corazzati reggono bene gli urti, come pure i frame laterali in metallo, ed il frontale in vetro Gorilla Glass 3.

Meno tozzo di tanti rivali rugged, il Blackview BV6600 ha un display LCD da 5.7 pollici, risoluto in HD+ (720 x 1440 pixel) secondo un aspetto panoramico a 18:9: nella spessa cornice superiore è alloggiata la selfiecamera da 8 megapixel (Sony IMX219, Beauty Mode, rilevamento del volto, selfie grandangolari, HDR, Portrait Mode). Lateralmente è posizionato lo scanner per le impronte digitali, a portata di pollice, per autenticare accessi e transazioni, effettuate contactless, grazie al modulo NFC.

Posteriormente, un suggestivo esagono pone due sensori accessori a supporto di uno principale da 16 megapixel, le cui fortune vanno imputate all’adozione di un modello Samsung S5K3P9SX (messa a fuoco fasica, panorama, HDR, video a 1080p@30fps).

Nel rugged phone Blackview BV6600, la fascia medio-bassa è ben presidiata grazie all’impiego di un processore octacore (1.8 GHz) realizzato a 12 nanometri, l’MT6762D di Mediatek, ovvero un chip Helio A25 con GPU PowerVR GE8320 di IMG: le memorie, invece, prevedono un ammontare di 4 GB di RAM (LPDDR4X) e di 64 GB di storage, espandibile via microSD.

Completo in termini di connettività, con Dual SIM 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo), jack da 3.5 mm, e microUSB Type-C, il Blackview BV6600 vanta una batteria monstre da 8.580 mAh, caricabile rapidamente a 18W, con carica inversa, capace di garantire uno stand-by di 792 ore più realisticamente tradotte in 14 ore di playing video HD, 13 ore di gaming, 36 ore di riproduzione musicale, o 50 ore di telefonate.