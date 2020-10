Blackview BV6300: in promo il nuovo rugged phone low cost

Tesa a portare avanti il buon riscontro ottenuto con la variante Pro, la cinese Blackview ha presentato anche la variante “liscia” del rugged phone Blackview BV6300, in promo lancio (a 129.59 dollari) dal 12 al 26 Ottobre, col beneficio dei servizi di Big G, tra cui Google Pay, utilizzabile grazie al modulo NFC in dotazione ed al sistema operativo Android 10.

Blackview BV6300 (78.2 mm X 159.6 mm X 11.6 mm) ha un telaio in policarbonato rinfornato non solo dal Gorilla Glass frontale, in modo da conseguire diverse certificazioni di comprovata solidità, tra cui la MIL-STD-810G per gli usi estremi e le IP68/IP69K per l’impermeabilità. Il display, da LCD IPS da 5.7 pollici risoluto in HD+ secondo un aspetto panoramico a 18:9, vanta una discreta densità di pixel (282 PPI), ed è presieduto in cima da una selficamera pari a 8 megapixel, ma fa a meno dello scanner per le impronte.

Quest’ultimo è posto come di consueto sul retro, in un allestimento ellittico che, in cima, comprende un sensore Sony IMX258 (1.12 micron, f/2.0) da 13 megapixel (con la funzione AI Color Portrait volta ad assicurare suggestivi ritratti in primo piano su sfondo monocromatico), affiancato da 3 sensori GalaxyCore da 0.3 megapixel, in supporto di svariate modalità di scatto.

Per la sezione computazionale, supportata da 3 GB di RAM e, quanto ad archiviazione, da 32 GB di storage espandibile, Blackview ha scelto il processore octacore (1.8 GHZ) Helio A25 di MediaTek, posto in coppia con la scheda grafica IMG PowerVR GE8320, in grado di gestire agevolmente anche la parte connettiva, col Dual SIM ibrido, il 4G, il Wi-Fi n (display, hotspot), il Bluetooth 4.2 (A2DP), il jack da 3.5 mm, ed il GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass).

Dotato di una batteria bastevole per 2 giorni, da 4.380 mAh, caricabile via microUSB a 10W, il Blackview BV6300 è disponibile all’acquisto, su Aliexpress, nelle colorazioni Black, Yellow, Orange, Green, ognuna delle quali può sfoggiare una finitura quadritonale alquanto suggestiva.