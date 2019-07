Blackview BV6100: rugged phone elegante con maxi schermo e super batteria

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Occorre essere sinceri. Quando mi è stato segnalato questo Blackview BV6100, la prima cosa che ho pensato è stata: "Oh no, another rugged phone?!". Dando un'occhiata alle pure specifiche, ho notato, però, diversi elementi che lo distinguevano dalla massa, come il display così allungato, ben 4 sistemi di posizionamento GPS, e una Type-C non scontata. È stata, però, l'immagine dello smartphone a strapparmi un bel "wow", dacché il telefono è inusualmente elegante, sia per la scelta di un notch angolare a destra, che per il design meno rozzo di quanto fossi abituato a vedere. Ovviamente, qualcosa in più si poteva fare (es. una bella ricarica wireless, visto che anche il retro è in vetro) ma, in fondo, gli upgrade hardware (ed i feedback) esistono anche per questo, no?