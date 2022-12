Blackview BV 5200 Pro: ufficiale il nuovo rugged phone migliorato ed economico

Ascolta questo articolo

Il noto brand cinese Blackview, esperto in telefoni rugged, ha annunciato l’arrivo sul mercato, con un’offerta di lancio limitata (a 99.99 dollari su Aliexpress), del nuovo smartphone corazzato Blackview BV5200 Pro.

Colorato in arancio, nero, verde, il Blackview BV5200 Pro, erede del modello di Settembre, ha un telaio impermeabile IP68, resistente a cadute, urti, alte e basse temperature, vibrazioni e forti accelerazioni, come da test MIL-STD-810H. Anteriormente, è presente un display usabile anche con i guanti, formato da un pannello LCD IPS da 6.1 pollici, risoluto a 720×1560 pixel, con una densità di 282 PPI, uno screen-to-body dell’83%, una luminosità massima di 500 nits. Nel notch a goccia, è situata una selfiecamera da 8 megapixel, impersonata dal sensore Samsung ISOCELL 4H7, con face unlock per la sicurezza del dispositivo.

Il retro del Blackview BV5200 Pro verticalizza al centro 3 fori, uno dei quali rappresentato da un Flash LED: l’apparato fotografico posteriore annovera un sensore principale da 13 megapixel, in veste di Sony IMX258. La collaborazione con ArcSoft porta in dote diverse funzioni e migliorie, tra cui la modalità Ritratto, l’HDR migliorato, la modalità Panorama 360°, l’abbellimento del viso, l’illuminazione dello stesso nelle foto notturne, la night mode e la messa a fuoco PDAF in 0.1 secondi.

Sul piano delle prestazioni, fornisce poco più di 100mila punti sulla scala AntTuTu il processore octacore MediaTek Helio G35 con GPU PowerVR GE8320: la RAM, da 4 GB, ne guadagna altri 3 virtualmente, mentre lo storage, da 64 GB, ne guadagna 1 TB via microSD, nel carrellino ibrido dedicato alle due SIM per il 4G. In termini di energia, la batteria, da 5.180 mAh, con carica a 10W via Type-C e inversa a 5W per caricare altri dispositivi, promette 642 ore di stand-by, 26.5 ore di chiamate, 20 ore di riproduzione musicale, 8.8 ore di riproduzione video o 7.5 ore di gaming.

Animato da Android 12 sotto l’interfaccia Doke OS 3.0, il Blackview BV5200 Pro dispone come connettività anche dell’NFC, del GPS (BeiDou, Glonass, Galileo), del Bluetooth, e del Wi-Fi ac.