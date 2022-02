Blackview A95: in arrivo con Mediatek Helio P70 e sensore Sony IMX376

A poche settimane dal varo del suo smartphone economico corazzato, l’Oscal S60 Pro, il marchio cinese Blackview ha prospettato l’imminente arrivo sul mercato, tramite Aliexpress, del medio-gamma basico Blackview A95, soggetto a una promo early bird tra il 21 ed il 23 Febbraio, grazie alla quale sarà possibile comprarlo a partire da 159.99 euro.

Blackview A95 vanta un design molto curato, grazie alle tecniche di costruzione e finitura impiegate, che vanno dal laser 3D, al processo di placcatura sottovuoto per i frame laterali piatti, senza dimenticare il rivestimento nano-ottico ad 8 strati, e il processo ICM, ottenendo uno chassis sia sottile, con 8.55 mm di spessore, che leggero, con un peso di 195 grammi. Le tre colorazioni previste, Summer Ocean Blue, Aurora Night Black e Fantasy Galaxy Rainbow, rievocano rispettivamente il Sole di mezzogiorno che bacia un mare tropicale, la fredda luce del Nord che attraversa il buio della mezzanotte, e una “nebulosa abbagliante nella galassia infinita“.

Entrando nel merito, il display, da 6.5 pollici, è un pannello LCD IPS risoluto in HD+, con 60 Hz di refresh rate, 269 PPI di densità di pixel per pollice, 400 nits di picco come luminosità, 20:9 come aspect ratio, e 87.3% di screen-to-body. Nel notch a forma di goccia d’acqua, vi è la selfiecamera, da 8 megapixel.

Dietro, un’apparente tripla fotocamera punta in realtà tutte le sue fiches su un sensore Sony IMX376 da 20 megapixel (con pixel binning 4-in-1 per foto da 5 megapixel ricche di dettagli anche di notte, grazie ai pixel portati a 2 micrometri, algoritmi Re-Mosaic per foto diurne sempre ultra-chiare, HDR 2.0, video HDR, modalità Night Mode 2.0, Ritratto con Bokeh, Ritratto con colore solo sulla figura in primo piano, e AI Beauty). La sezione audio può contare su un potente speaker Box AAC-1217.

Tra le altre specifiche comunicate, il Blackview A95 è accreditato del processore a 12 nanometri e 8 core (2.1 GHz) MediaTek Helio P70 con GPU Arm Mali G72 da massimo 900 MHz: la RAM (LPDDR4X) arriva a 8 GB, mentre lo storage, espandibile (+ 1 TB) via microSD, ammonta a 128 GB (di tipo UFS 2.1). Provvisto di GPS (Beidou, Glonass, Galileo), 4G, Wi-Fi, Bluetooth, il Blackview A95 carica rapidamente (100% in 80 minuti, 60% in 41 minuti), a 18W, la batteria da 4.380 mAh, che assicura 7 ore di video HD, 18 ore di chiamate, 25 ore di riproduzione musicale, 6 ore di gaming, 8 ore di web surfing, o 192 ore se si tiene conto dello stand-by.

Il sistema operativo del Blackview A95 è Android 11, sotto la rinnovata interfaccia DokeOS 2.1, con miglioramenti nelle gesture, nella fluidità delle animazioni, provvista di modalità scura, e di una modalità gioco che, durante le partite, blocca chiamate e notifiche e libera la RAM.