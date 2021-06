Blackview A100: ufficiale il nuovo smartphone low cost con Helio P70

Di solito versato negli smartphone rugged, di tanto in tanto il marchio cinese Blackview ha preso a cimentarsi, negli ultimi tempi, anche in smartphone eleganti, come il nuovo Blackview A100, proposto promozionalmente (sino al 3 Luglio) a 139.99 dollari, contro i 249.99 dollari del prezzo pieno finale.

Già apprezzabile nelle colorazioni, Dream pink, Frost green, Graphite gray, Galaxy blue, con una finitura setosa sul retro, il nuovo smartphone low cost asiatico Blackview A100 (8.9 mm di spessore) colloca di lato, sul frame laterale, nel pulsante d’accensione, lo scanner per le impronte digitali, ed affida a un foro alto centrale la selfiecamera, da 8 megapixel, con Face Beauty che interviene principalmente su pelle e occhi, per aiutare gli utenti a presentarsi al meglio nel raccontare le proprie storie.

Le cornici del frontale, molto esili sui lati lunghi, offrono un aspetto panoramico a 20:9 per il display, un pannello LCD IPS da 6.67 pollici, risoluto in FullHD+, con 395 PPI di densità di pixel per visualizzare più dettagli senza alcun effetto griglia anche a poca distanza dagli occhi.

Il retro, in un lingottino sulla sinistra, alloggia una tripla fotocamera: quest’ultima comincia con un sensore ultragrandangolare da 8 e, prima del sensore da 2 per la profondità (con Color Portrait), prosegue con un sensore principale Sony IMX362 da 12 megapixel, con pixel da 1.4 micron per cogliere più luce, HDR per captare più dettagli nelle zone chiare e scure, una modalità notturna, l’autofocus a doppio pixel per ottenere soggetti sempre a fuoco anche se in rapido movimento (es. negli sport, nel caso di bambini o animali).

Il processore Mediatek Helio P70, un octacore (2.1 GHz) con GPU Arm Mali-G72 MP3 si avvale di 6 GB di RAM (LPDDR4X) e di 128 GB di storage: una modalità game ne sprinta le performance col multi-theading, allocando al meglio le risorse, riducendo il jitter nel frame rate, e la latenza delle connessioni senza fili (Wi-Fi ac e Bluetooth 5.0). Corredato di Dual SIM, GPS (Beidou, Glonass), NFC multi-funzione (pagamenti e non solo), il Blackview A100, animato lato software da Android 11 sotto la nuova interfaccia proprietaria Doke OS 2.0, è provvisto di una batteria da 4.680 mAh, caricabile rapidamente, a 18W, via microUSB Type-C.