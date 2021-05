Blackview A90: ufficiale lo smartphone "budget king" con Android 11

In vista della relativa premiere, fissata per il 12 Maggio, il brand cinese Blackview ha anticipato, con una breve promo (113.99 euro vs i 199.99 finali), il nuovo smartphone low cost Blackview A90, animato dal sistema operativo Android 11, con l’interfaccia proprietaria Doke OS 2.0 che porta in dote un tool per congelare le app più energivore, una game mode, un system manager (con focus su autonomia, performance, app in background, etc), e una suite per deframmentare lo storage, liberato dai file spazzatura.

Classico nella sua veste Midnight Black, o vivace, nella palette Gradient Blue, il Blackview A90 si conserva sottile (8.8 mm) e maneggevole (scocca posteriore con bordi 3D), mettendo a portata di mano, o meglio di pollice, lo scanner per le impronte digitali, collocato sul frame di destra. In basso, è presente, nell’angolo destro, sul lato corto, lo speaker mono, potenziato nel senso della cassa audio e dell’unità di emissione, senza risultare rumoroso.

Il lato A del Blackview A90 esibisce un display LCD OGS da 6.39 pollici, risoluto in HD+ (cioè da 1560×720 pixel) secondo un aspetto panoramico a 19.5:9, con 450 nits di luminosità. Pur essendo un device di fascia bassa, è in un sofisticato foro in alto a sinistra che è stata collocata la selfiecamera (Samsung S5K4H7), da 8 megapixel (abbellimenti AI based dei Ritratti): in tal modo, diventa possibile concedere l’89% di screen-to-body all’area visiva.

Voltato, il device propone un lingottino con assetto semaforico per la multicamera, in cui due sensori accessori appoggiano quello principale, da 12 (Sony IMX363, night mode, HDR su foto e video) megapixel, con Flash LED.

Dual nanoSIM, 4G, GPS (Glonass, A-GPS), Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC (per Google Pay, trasmissione dati, pagamento dei ticket dei trasporti), e mini-jack da 3.5 mm (per le cuffie, senza ricorrere ad un apposito adattatore) formano l’array delle connettività del Blackview A90 che, nello specifico, trae energia da una batteria che, dimensionata a 4.280 mAh, assicura financo 25 ore di riproduzione musicale (prima della successiva ricarica, a 18W, via Type-C). Sul versante logico, il “motore” del Blackview A90 è formato dal processore octacore (2.0 GHz) Mediatek Helio P60 (con GPU Mali-G72 MP), mentre le memorie prevedono 4 GB di RAM e 64 GB di storage (espandibile via microSD di altri 128 GB massimi).