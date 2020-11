BDF S10 vs Alldocube iPlay 20: tablet low cost con connettività mobile e Android

Un tablet, grazie al suo display panoramico quando disposto in orizzontale, si presta bene al multi-tasking affiancando due applicazioni, ma anche alla visione di contenuti multimediali: in genere, procurarsi un terminale di tal tipo di buon livello richiede una spesa non da poco ma, grazie alle nuove proposte delle cinesi Shenzhen BDF Technology e Alldocube, sia la produttività che l’intrattenimento in mobilità saranno decisamente alla portata di tutti.

Shenzhen BDF Technology ha varato, con una promo (86.50 euro, nell’allestimento senza cover e tastiera, su Gearbest), il BDF S10, un tablet (24 x 17 x 0,9 cm, per 600 grammi, nelle colorazioni nero, argento, e blu elettrico), col frontale inclusivo di un display LCD IPS da 10 pollici, risoluto in WXGA (1280 x 800 pixel): la selfiecamera, posta sul lato lungo di sinistra (in modo da risultare in alto quando in assetto panoramico), arriva a 2 megapixel mentre, sul retro in ABS, spicca centralmente un modulo inclusivo di una monocamera da 5 megapixel, e del relativo Flash LED, per foto ottimali anche con poca luce.

L’octacore (1.5 GHz) Mediatek MTK6753 e la GPU Mali-400 beneficiano nel tablet BDF S10 di 4 GB di RAM e di 64 GB di storage, pronto a raddoppiare la sua capienza mediante il ricorso a una microSD. Provvisto di uno slot per due SIM 3G, risulta essere operativo anche lontano dalla connettività stanziale Wi-Fi n, mentre il ricorso ad un jack da 3.5 mm (o al Bluetooth 4.0) consente di adoperarlo per ascoltare la propria musica preferita o per assolvere in tutta privacy alle proprie telefonate, ed il doppio speaker assicura un intrattenimento stereofonico: la batteria, da 5.000 mAh, supportata dalle ottimizzazioni Doze di Android 7.0 Nougat, una volta caricata via microUSB, garantisce una buona autonomia (5 ore di playing video).

Più leggero (450 grammi), il tablet Alldocube iPlay 20 (25 x 15 x 0,8 cm), downgrade dell’iPlay 30, migliora la qualità visiva, stante l’adozione – sotto il vetro Gorilla Glass – di un display LCD da 10.1 pollici, risoluto in FullHD (1.920 x 1.200 pixel): le fotocamere di bordo, due, arrivano alla risoluzione di 2 megapixel sul frontale, e di 5 (con autofocus e scansione dei documenti) sul retro. La superstar dei processori economici, l’octacore (1.6 GHz) Unisoc (aka Spreadtrum) SC9863A con GPU gueGE8322, sfrutta 4 GB di RAM e, anche in questo caso, 64 GB di storage, sebbene lo spazio d’archiviazione risulti espandibile di ben 512 GB.

Sempre con GPS (Beidou) e con due speaker forniti di amplificatori dedicati, l’Alldocube iPlay 20 (prezzato in flash sale su Bangood a 106,21 euro, con uno sconto dell’11% sul prezzo finale, pari a 118,96 euro) non tradisce la sua natura di tablet di livello superiore anche in altri piccoli dettagli: la batteria, caricabile via Type-C, sale a 6.000 mAh di capienza, e sfrutta il risparmio energetico migliorato con Android 10, mentre le connettività, oltre al jack da 3.5 mm per la Radio FM ed al Wi-Fi ac dual band, possono includere anche le SIM col 4G (banda 20 e VoLTE) ed il Bluetooth 5.0.