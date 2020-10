Alldocube iPlay 30: ufficiale il tablet low cost con 4G e maxi batteria

La presenza, sempre più diffusa, di smartphone dall’ampia diagonale palesa l’esigenza di ampi display a scopo intrattenimento, ma anche per consultare più informazioni in contemporanea: a tal proposito, la cinese Alldocube, migliorando un precedente modello, ha sfoderato un interessante tablet con 4G (e banda 20), noto come Alldocube iPlay 30.

Alldocube iPlay 30 sembra decisamente adatto all’uso outdoor, non solo grazie allo slot per l’inserimento di una SIM con LTE, ma anche per l’adozione, tra esili cornici, di un display LCD IPS da 10.5 pollici, risoluto in FullHD che, grazie alla tecnologia Full Lamination, riduce i riflessi, risultando ben leggibile all’aperto: sempre in ottica di usabilità, il display del tablet Alldocube mette in campo l’utilizzo anche con i guanti, una tecnologia di palm rejection (contro i tocchi occasionali), il contenimento della luce blu, una modalità lettura, ed il supporto ai 4.096 livelli di pressione di un eventuale pennino.

La selfiecamera, HD come la retrocamera, è montata, con la sua risoluzione da 5 megapixel, sul lato corto superiore: la coverback metallica, invece, colloca sullo spallino di sinistro un sensore mono, da 8 megapixel. A completamento del segmento multimediale è possibile annoverare la presenza di un amplificatore smart in supporto dello speaker dual box.

L’adozione del processore octacore (2 GHz) Helio P60 di Mediatek, qui supportato da 4 GB di RAM e da 128 GB di storage, espandibile via microSD di altri 256 GB, porta in dote il chip CorePilot 4.0, in ragione del quale è possibile sfruttare l’intelligenza artificiale per vari compiti, tra cui ottimizzare le connettività (Wi-Fi ac dual band, GPS con Beidou, Bluetooth 4.2, Type-C) e l’autonomia, affidata a una batteria da ben 7.000 mAh di capienza.

Animato da Android 10 con dark mode e gesture, il tablet Alldocube iPlay 30 è attualmente in pre-ordine su Bangood, a 135.95 euro per i primi 100 pezzi, a 144,45 euro sino a 400esimo pezzo, ed a 152.95 euro sino alla 500esima unità, per poi esser listato definitivamente a 169,94 euro.