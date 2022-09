Asus RoG Phone 6D: ufficiale il gaming phone anche in versione Ultimate e Batman Edition

Ascolta questo articolo

Dopo il passaggio per vari enti di certificazione, Asus ha anticipato, rispetto alla serie di eventi programmati ad hoc, il nuovo gaming phone Asus RoG Phone 6D, anche in versione 6D Ultimate e nella speciale edizione dedicata a Batman (tutti con Android 12 e due anni di aggiornamenti, funzionali e di sicurezza).

Il nuovo Asus RoG Phone 6D, non troppo dissimile dai modelli di Luglio, ha una scocca impermeabile IPX4 (173 x 77 x 10,3 mm, per 239 grammi, o 247 nell’Ultimate), nella colorazione Space Grey, con un frontale protetto da un vetro Gorilla Glass Victus 2.5D, privo di fori o notch, visto che la selfiecamera è posta nell’esile cornice superiore. Il retro, stilisticamente, prevede un lingotto orizzontale sagomato che parte da sinistra e, solo nella versione Ultimate, un display secondario ROG Vision Color.

Essendo un gaming phone, non mancano i grilletti ultrasonici (AirTrigger 6) e, atto a misurare la pressione dell’impugnatura, un sensore di pressione laterale: sui lati lo spazio è lasciato libero dal fatto che lo scanner per le impronte digitali è nascosto sotto il display. Da notare che, collegandovi il dissipatore esterno AeroActive Cooler 6, il modello Ultimate spalanca la fessura laterale (una sua esclusiva posta sotto la USB di ricarica) AeroActive Portal (garantita per 40mila aperture e con chiusura automatica in caso di cadute) che, migliorando il flusso d’aria, abbassa del 20% le temperature interne.

Quest’ultimo è un pannello Samsung AMOLED da 6.78 pollici, risoluto a in FullHD+ (2448 x 1080 pixel, 395 PPI) secondo un rapporto d’aspetto a 20,4:9, con supporto all’HDR10+, luminosità massima da 800 a 1.200 nits (in HDR), 165 Hz di refresh rate, 720 Hz di frequenza di campionamento del tocco, 23 ms di latenza del tocco. La selfiecamera, via sensore Sony IMX663, è da 16 megapixel di risoluzione mentre, dietro, alberga una triplice fotocamera.

A comporre la stessa, capace di girare video dall’8K@24 fps al 4K@ 30/60 fps e di assicurare slow motion in 4K@120 fps, è un sensore Sony IMX766 stabilizzato elettronicamente, da 50 megapixel, un ultragrandangolo da 13 e un sensore per le macro, da 5 megapixel. La sezione audio prevede il mini-jack da 3.5 mm e due speaker stereo.

Questa volta, come processore, è in servizio il Dimensity 9000+, un SoC a 8 core (3,2 GHz) a 4 nanometri presentato lo scorso Giugno, con GPU Mali-G710 che, nell’Asus RoG Phone 6D (anche ultimate) sfrutta lo storage UFS 3.1 e la RAM ora LPDDR5X: nello specifico, il modello normale del RoG Phone 6D con 12+256 GB è prezzato a 1.029 euro, mentre l’Ultimate, con 16+512 GB, è previsto, anche in questo caso il 10 Ottobre, a 1.499 euro.

Le connettività prevedono il Dual SIM con anche il 5G, il Wi-Fi 6E con 3 antenne 2×2 MIMO, il modulo NFC per i pagamenti, il GPS (Galileo, BeiDou, Glonass, QZSS, NavIC), il Bluetooth ora 5.3, e due USB Type-C (2.0 in basso, 3.1 di lato). La batteria, a doppia cella, da 6.000 mAh, gestisce, dalla porta USB laterale, la carica veloce a 65W. Dulcis in fundo, nella colorazione Night Black e con 12+256 GB, la Batman Edition dell’Asus RoG Phone 6D, che porta in dote (dal 31 Ottobre, per 1.299 euro) personalizzazioni sulla spilla d’estrazione e lato software, una valigetta, un Aero Case e financo l’emettitore del bat segnale.