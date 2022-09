Asus ExpertBook B3 Detachable: ufficiale il tablet convertibile con Windows on Arm

Ascolta questo articolo

Un po’ a sorpresa, il brand taiwanese Asus ha presentato un nuovo ed economico tablet con Windows on Arm, l’ExpertBook B3 Detachable, chiamato a contendersi (anche per il prezzo, da 599 dollari) il favore dell’utenza mainstream (piccole imprese e studenti compresi) con rivali quotati del calibro del Lenovo ThinkPad X13s.

Il nuovo ExpertBook B3 Detachable ha un corpo sottile (25 x 17 x 1 cm) e abbastanza leggero (meno di 590 grammi), resistente secondo gli standard militari MIL-STD 810H ma con qualche compromesso di troppo sulle porte, presenti solo come jack da 3.5 mm per le cuffie e USB 3.2 Gen 1 Type-C. Lo chassis ha lo spazio per ospitare la stilo proprietaria integrata, che in 15 secondi di carica recupera 45 minuti di attività, e presenta sul retro lo stand staccabile ExpertStand, che permette al tablet di essere tenuto in verticale quando si scrolla qualche pagina o si scrivono lunghi documenti.

Volendo, poi, è possibile collegarvi una tastiera staccabile, a dimensione normale, con trattamento anti–batterico su tutte la sua superficie, che è anche capace di resistere agli schizzi d’acqua.

Nell tablet convertibile Asus ExpertBook B3 Detachable è montato un display LCD IPS da 10.5 pollici secondo un rapporto a 16:10, quindi con più spazio in verticale di un 16:9, risoluto a 1920 x 1200 pixel, con protezione contro la luce blu garantita da TÜV Rheinland. La fotocamera anteriore puntata verso il soggetto arriva a 5 megapixel mentre, dietro, vi è una monocamera, da 13 megapixel, utile a scansione e riprendere oggetti o documenti.

Sufficiente per vari compiti di produttività di base, è presente come processore il Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 messo in coppia con la GPU Adreno 618: la RAM, LPDDR4x è da 4 od 8 GB, mentre lo storage, eMMC, è sempre da 128 GB: ancora sul piano hardware, fa pare dell’ExpertBook B3 Detachable una batteria che, pur da 36 Wh, promette – secondo l’azienda – sino a 21 ore di autonomia. Per il sistema operativo, infine, la scelta è ricaduta su Windows 11 Home, in versione Pro Education o in modalità S.