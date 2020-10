Microsoft aggiorna il Surface Laptop X e introduce il nuovo Surface Laptop Go

Puntualissima secondo le attese, che avevano indovinato anche il timing, Microsoft ha presentato, accompagnati da vari accessori (tra cui un mouse ergonomico, una tastiera compatta da usarsi con massimo 3 PC, un NumberPad, e un 4K Wireless Display Adapter), due nuovi portatili (già in pre-ordine, con sconti per genitori, insegnanti e studenti) della serie Surface, tra cui un aggiornamento del Surface Pro X e il nuovo Surface Laptop Go, che risulta essere il modello più economico (o meno caro: dipende dal punto di vista) dell’intera linea, decisamente idoneo per battagliare con i sempre più convincenti Chromebook degli ultimi tempi.

Somigliante nel design al Surface Laptop 3, Surface Laptop Go (278.18 x 205.67 x 15.69 mm, 1.11 kg, nelle colorazioni Platinum, Sandstone ed Ice Blue) ha un telaio che, nella parte alta, è in alluminio mentre, nella parte bassa, ha una base in resina mista policarbonato / fibra di vetro (per il 30% riciclata): spalancato palesa un touchscreen PixelSense da 12.45 pollici, risoluto in 1.536 x 1.024 pixel (148 PPI), secondo un rapporto panoramico a 3:2, gestito da una GPU integrata Intel UHD Graphics, sormontato da una webcam a 720p (f/2.0) senza riconoscimento biometrico, presente in forma di scanner per le impronte digitali (sul tasto d’accensione), nel caso delle configurazioni più elevate. A corredo dell’array multimediale concorrono gli altoparlanti Omnisonic ottimizzati per il Dolby Audio Premium, e una doppietta di microfoni ad alta gittata, per Cortana e le videoconferenze.

Di rimpetto, è visibile una tastiera completa, retroilluminata, con key da 1.3 mm di corsa e, nella parte terminale, un ampio (115 x 76.66 mm) touchpad PrecisionPad rivestito di vetro: lungo il perimetro, si stagliano svariate porte, tra cui il jack da 3.5 mm, il connettore Surface Connect per la ricarica (rapida 80% in 60 min, via alimentatore da 39 W) della batteria, accreditata di 13 ore d’autonomia, una USB Type-C, ed una Type-A. Affiancato al modem per il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi ax/6, nell’interno del terminale, campeggia il segmento logico del Surface Laptop Go, formato dal processore i5-1035G1 della 10a generazione Intel, affiancato da 3 combinazioni di memoria: quella base (649 euro), da 4 GB di RAM (LPDDR4x), si sposa con 64 GB di memoria flash (eMMC), mentre gli allestimenti intermedio (819 euro) e premium (1.019 euro) prevedono 8 GB di RAM in coppia con 128 o 256 GB di storage a stato solido (SSD).

Il sistema operativo in carica sul Surface Laptop Go è Windows 10 in S Edition, funzionante con le app del Microsoft Store, ma sbloccabile gratuitamente per i normali programmi exe. Assieme al modello in questione, Microsoft ha presentato anche la versione aggiornata del convertibile 2-in-1 Surface Pro X dello scorso anno, rispetto alla quale aggiunge anche la colorazione in platino, a favore del telaio (287 x 208 x 7.3 mm, per 774 grammi senza tastiera) dal look immutato, redatto in alluminio anodizzato.

Compatibile con tastiere redatte nelle colorazioni Ice Blue, Black, Platinum e Poppy Red, con una Surface Slim Pen (4.096 livelli di pressione, 0.1 mm di precisione) alloggiabile al suo interno, il nuovo arrivato esibisce un display PixelSense panoramico (3:2) da 13 pollici risoluto in 2.880 x 1.920 (267 PPI), sensibile a 10 tocchi: la webcam, compatibile con Windows Hello, è da 5 megapixel (con video a 1080p) mentre, sul retro, la fotocamera posteriore, capace di riprese in 4K o FullHD, arriva a 10 megapixel (autofocus).

Ai timoni di comando, presieduto da un sistema fanless in fibra di carbonio per la dissipazione termica, concorrono i processori custom Microsoft SQ 1 (con GPU Adreno 685) e (sui modelli più performanti) Microsoft SQ 2 (con GPU Adreno 690, presumibilmente derivato dalla CPU Snapdragon 8cx Gen 2, al netto del 5G, qui sostituito dal 4G grazie al modem Qualcomm Snapdragon X24 LTE ed allo slot per la nanoSIM ed alla eSIM). La RAM (LPDDR4x) va da 8 a 16 GB, mentre lo storage, SSD, prevede le pezzature da 128, 256, e 512 GB.

Presenti il connettore per la tastiera, il Surface Connect per la ricarica (15 ore max d’autonomia), e due porte USB Type-C, connesso al web via Wi-Fi ac/5, e con eventuali accessori via Bluetooth 5.0, il rinnovato Surface Laptop X 2020 (1.749 euro per il modello con SQ2 e 16+256 GB, 2.099 euro per quello con SQ2 e 16+512 GB), animato da Windows 10 Home on Arm, annovera vari sensori (giroscopio, accelerometro, magnetometro), il localizzatore GPS (Glonass), ed un comparto audio che, ai due microfoni ad alta portata, affianca altrettanti speaker, stereo, da 2W, ottimizzati per il Dolby Audio.