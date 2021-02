Asus Chromebook Flip CM3000: in arrivo il detachable di fascia alta con ChromeOS

Nonostante al CES 2021 Asus abbia presentato diversi Chromebook, il brand taiwanese potrebbe aver in serbo ancora una sorpresa, animata da ChromeOS, secondo quanto reso noto dai leaker di Chromeunboxed che, nelle scorse ore, hanno scoperto su una nota catena teutonica della tecnologia l’esistenza di un inedito tablet Chromebook Flip CM3000.

Il venturo Chromebook Flip CM3000 (255 x 167 x 79 mm, per 530 grammi), dato da Saturne.de come in consegna nel Luglio 2021, a un prezzo indicativo (e non certo) di 449 euro, nella colorazione “grigio minerale” (mineral gray), risulta possedere una stilo capacitiva “USI”, ospitata in un vano nel lato destro del display, oltre a una cover con cavalletto: trattandosi di un dispositivo “detachable“, degno avversario del Lenovo IdeaPad Duet, dispone anche di una cover con tastiera, ad aggancio magnetico in stile Surface, con caps a isola.

La scheda tecnica riportata a proposito del Chromebook Flip CM3000 palesa in display sensibile al tocco, da 10.5 pollici con rapporto panoramico a 16:10, risoluto a 1920 × 1200 pixel (WUXGA), abbastanza luminoso (320 nits), con ottima copertura (118%) sullo spazio colore sRGB: la fotocamera, anteriore, per selfie e meeting online, arriva a 2 megapixel (video a 1080p), mentre quella sul retro migliora, con 8 megapixel. Non manca, a completamento del comparto multimediale, l’intrattenimento cablato via cuffie, garantito dal jack da 3.5 mm.

All’interno dello chassis, perimetricamente corredato anche da una porticina microUSB 2.0 e da un lettore di schede di memoria 3-in-1 (SD, SDXC, SDHC) per acquisire i dati ed espandere lo storage, opera il processore octacore (2.0 GHz) MediaTek MT8183, realizzato con litografia a 12 nanometri e GPU Mali-G72 MP3: la configurazione pubblicata elenca 4 GB di RAM dual channel (LPDDR4X) e 64 GB di storage (eMMC).

Completano la scheda tecnica del tablet detachable Asus Chromebook Flip CM3000 il modulo per le connettività Wi-Fi ac e Bluetooth 4.2, e la batteria agli ioni di litio, da 27 WHr, caricabile via alimentatore da 45 watt.