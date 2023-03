Arriva il commercio lo smartphone anti-dipendenza Duoquin Qin3 Pro

Ascolta questo articolo

A distanza di oltre un anno dal pre-annuncio, è finalmente arrivato in commercio il nuovo Qin3 Pro, ennesimo smartphone per genitori e giovani con funzioni anti-dipendenza, dell’azienda cinese Duoquin.

Il nuovo Qin3 Pro misura 67,85 mm x 137,65 mm x 8,10 mm e pesa 138 grammi, all’insegna di uno chassis calibrato nei colori oro bianco, rosa polvere di fiori di ciliegio e nero grigio stella: lungo il perimetro c’è un emettitore di infrarossi per il telecomando, un mini-jack da 3.5 mm per l’audio (cuffie, auricolari cablati), e uno scanner per le impronte digitali laterale. I bordi sono piatti e, considerando anche la tacca a frangetta, è chiaro il riferimento stilistico agli iPhone.

Lo schermo del Qin3 Pro è un LCD da 5.5 pollici, con risoluzione 1496 × 720. La fotocamera anteriore, con fuoco fisso, è da 5 megapixel mentre dietro un bumper rettangolare ospita, sopra il Flash LED, un sensore mono con autofocus da 8 megapixel quale fotocamera principale. Sotto la scocca opera il chipset MediaTek Helio G99, un octacore da 2.2 GHz di frequenza di clock, costruito con litografia a 6 nanometri e abbinato a una scheda grafica ARM Mali-G57 MP2.

Il set di memorie, RAM e storage, prevede l’unica combinazione da 6+128 GB, venduta a 1.399 yuan, pari a circa 190 euro. In tema di energia, il Duoquin Qin3 Pro annovera una batteria da 3.100 mAh, che può essere caricata rapidamente a 18W via Type-C. Lato software opera il sistema operativo Android 12. Per scelta del costruttore, il device viene eseguito in due modalità alternative.

Quella per studenti prevede che si possano scaricare app solo dallo store ufficiale e ha la tutela genitoriale di 3a generazione Duoparent (non disturbare, tracciamento dell’uso, condivisione in tempo reale della posizione, blocco con un tasto, scelta del software educativo), presente anche nella versione standard, che però consente liberi download. In ambedue le versioni c’è il divieto dei giochi e dei brevi video di TikTok, ma è consentito il pagamento via AliPay ed è integrata la chat app WeChat.