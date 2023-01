Duoquin di Xiaomi annuncia gli smartphone compatti Qin 3 (base, Pro e Ultra)

Ascolta questo articolo

In genere, le tante aziende che collaborano con Xiaomi non si occupano di smartphone, e le eccezioni sono poche, come nel caso di Black Shark, che sforna gaming phone estremi, e Duoquin, che si concentra spesso su feature phone evoluti con pulsanti o su smartphone basici. Proprio quest’ultima azienda ha appena aperto i pre-ordini (con spedizioni dall’11 Febbraio) per la terza generazione dei suoi smartphone “anti-dipendenza” Qin.

Varati a pochi mesi di distanza dal Duoquin F22 Pro, i compatti Qin 3, Qin 3 Pro e Qin 3 Ultra sono previsti nei colori nero, rosa e bianco, e hanno tutti un design a lingottino con bordi piatti, che ricorda vagamente gli iPhone SE. Tutti i modelli di questa linea adottano sistemi indirizzati ai “genitori per aiutare a stabilire un confine salutare con la tecnologia per i loro figli“. L’esemplare Quin 3 (137 x 67 x 8 mm, per 141 grammi) ha un display LCD IPS da 5,5 pollici, con risoluzione a 1496×720 pixel, quindi HD+, sormontato da una tacca nella quale opera una fotocamera per videochiamate e selfie da 5 megapixel. Sul retro un piccolo totem allinea verticalmente il Flash LED e una fotocamera principale da 8 megapixel.

L’azienda menziona, come chipset, solo un SoC a otto core, verosimilmente in veste di MediaTek Helio P22, sostenuto da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage. Per la batteria, la capienza esibita è di 3.100 mAh. In merito al listino, il Qin 3 base costa 999 yuan, pari a pressappoco 137 euro al cambio attuale.

Anche in merito al modello Qin 3 Pro sono state fornite poche informazioni. Nello specifico si tratta di uno smartphone sempre con un display da 5,5 pollici ancora con tacca, animato da un chipset a 6 nanometri, messo in campo con una dotazione di memoria che prevede rispetto al modello base 2 GB di RAM in più (quindi 6 GB) e 128 GB per quanto riguarda lo storage. Il prezzo in questo caso è di 1.399 yuan (circa 192 euro).

Chiude l’assortimento il Qin 3 Ultra (circa 120 grammi), con un display più piccolo, da 5,02 pollici che, in alto a sinistra, reca un foro per la selfiecamera, da 5 megapixel. Sul retro, la fotocamera principale è da 8 megapixel. Le specifiche restanti vengono date come uguali al modello Pro, anche se il device ha a bordo 8 GB di RAM e 256 GB per lo storage. Per il prezzo, si parla di 1.699 yuan (circa 233 euro).