Apple, svelati i costi di produzione dell’ultimo modello di iPhone

L’iPhone 11 Pro Max si posiziona al vertice del mercato globale e tra i migliori (se non il migliore) smartphone di oggi. TechInsights ha smontato l’apparecchiatura e valutato tutti i componenti. Conti effettuati: l’11 Pro Max ha un costo di produzione quasi 3 volte inferiore al suo costo di vendita.

La fotocamera dell’iPhone 11 Pro Max è probabilmente il più grande aggiornamento che si ha dall’iPhone XS Max. Il fotografo professionista Austin Mann elogia la sua capacità di scattare foto chiare e dettagliate anche di notte, con la funzione “modalità notte”. Apple ha promosso la tripla configurazione della fotocamera posteriore e questa costa alla mela morsicata 73,50 dollari.

L’iPhone 11 Pro Max possiede il miglior display rispetto a qualsiasi altro modello di iPhone in questo momento. Il display offerto è un OLED Super Retina da 6,5 pollici con risoluzione 2.688 x 1.242 pixel. Questo componente costa circa 66,50 dollari. Mentre la batteria, acquistata da Samsung, costa circa 10,50 bigliettoni verdi. Altri costi importanti includono il processore (il chip A13 Bionic è attualmente il miglior processore per smartphone disponibile fino ad oggi), un modem e la memoria i cui prezzi arrivano fino a 159 dollari. A parte il PCB, il cablaggio e altre cose minori costano altri 181 $.

Ciò significa che, per Apple, i costi di produzione per l’iPhone 11 Pro Max sono di circa 490,5 $ e non includono i soldi richiesti dall’azienda per commercializzare l’iPhone: tuttavia, il dispositivo è attualmente venduto per oltre 1.000 $ (in Italia a 1.689 euro). Inoltre, l’azienda spende considerevolmente in pubblicità e salari dei dipendenti. Tenendo conto di tutti i fattori, ovviamente l’iPhone 11 Pro Max raggiunge un costo di produzione che supera i 490,50 $ calcolati.

Vale anche la pena notare che la società di ricerca aggiunge una dichiarazione di non responsabilità che recita: “tutte le stime dei costi fornite qui sono compilate utilizzando le informazioni a nostra disposizione al momento dello smontaggio iniziale. Sono state fatte alcune ipotesi in cui non sono ancora disponibili dati concreti”.