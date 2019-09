Apple potrebbe rilasciare un nuovo iPhone economico nella prossima primavera 2020

Qualche anno fa, precisamente nel 2016, Apple ha rilasciato l’iPhone SE. Per chi non conoscesse questo dispositivo si tratta di un particolare modello di iPhone ‘limitato’ nelle prestazioni ed avente un design abbastanza ‘datato’, ma era dotato di un ottimo pregio: un prezzo di vendita alquanto interessante. Si trattava, quindi, di un prodotto particolarmente indicato per tutti coloro che desiderano uno smartphone di qualità senza dover per forza arrivare alle esorbitanti cifre richieste per i top di gamma dell’epoca.

Questa politica è stata abbandonata negli anni seguenti da Apple, la quale avrebbe preferito concentrarsi unicamente sulla fascia top di gamma (ad eccezione di iPhone XR). Tuttavia, sempre più rumor affermano la volontà da parte dell’azienda di Cupertino di rientrare in questo particolare segmento di mercato commercializzando, quindi, un nuovo iPhone economico.

L’iPhone economico non avrebbe il design degli ultimi modelli

L’ultima indiscrezione è emersa dal Nikkei, secondo il quale Apple starebbe progettando il rilascio di un nuovo modello di iPhone all’inizio del 2020, precisamente nel corso della primavera. Premettiamo fin da subito che l’intera notizia si basa unicamente su rumor emersi in rete e che, per questo motivo, quanto scriveremo sarà da prendere con le pinze.

Secondo Nikkei il nuovo iPhone non dovrebbe disporre dello stesso design dei suoi fratelli maggiori (niente notch, quindi) ma dovrebbe guardare al passato ricordando di più un iPhone 8. Per quanto riguarda il display, le sue dimensioni dovrebbero essere più contenute (si parla di 4,7 pollici) e dovrebbe essere realizzato mediante tecnologia LCD.

Su questo iPhone potrebbero essere assenti molti elementi da top di gamma

Questo particolare modello di iPhone, però, potrebbe presentare diverse rinunce rispetto alla fascia top di gamma. Il modulo fotografico singolo e la possibile (ma non certa) assenza del Face ID sono solo alcune delle probabili mancanze di questo dispositivo. Tutto ciò, però, dovrebbe essere giustificato dal modesto prezzo di vendita, stimato dai 400 ai 500 euro.

Niente sconti, invece, per quanto riguarda il processore che dovrebbe essere lo stesso presente nei modelli che saranno presentati il 10 Settembre. Insomma, nulla di quanto detto è certo ma, specie in questo periodo della storia di Apple, il lancio di un iPhone economico potrebbe essere un’ottima carta da giocare.