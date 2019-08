Anticipati i medio-gamma Samsung Galaxy A30S e A50S, più stilosi e con migliori fotocamere

Samsung, già al MWC 2019, aveva alzato di molto l’asticella qualitativa della fascia media presentando i Galaxy A30 ed A50 e, ora, assecondando l’antico auspicio latino “ad maiora” quale invito a fare sempre meglio, ne ha ufficializzato, pur in assenza di dettagli su distribuzione e prezzi, forse riservati a IFA 2019, i degni successori, in veste di Galaxy A30S e A50S.

Ambedue i nuovi Samsung Galaxy A30S ed A50S saranno trendy, con le 4 colorazioni Prism Crush White, Prism Crush Black, Prism Crush Violet, e Prism Crush Green, tutte caratterizzate da un effetto oleografico riproducente delle forme geometriche, ma non solo, visto che adotteranno uno scanner biometrico sotto il display, monteranno una triplice fotocamera posteriore, implementeranno il medesimo array di connettività (doppia SIM con 4G dual VoLTE, Wi-Fi ac a doppia banda, Bluetooth 5.0, GPS con Glonass, e jack audio da 3.5 m con Radio FM), e beneficeranno del programma Android One in appoggio a Pie 9.0 (a sua volta occultato dall’interfaccia proprietaria One UI).

Galaxy A30S: specifiche

Il Galaxy A30S (158.5 x 74.7 x 7.8 mm, per 166 grammi) declina il suo display Super AMOLED da 6.4 pollici secondo la risoluzione HD+ (mentre il predecessore A30 vantava un FullHD+) e, nel notch a V superiore, innesta una selfiecamera sempre da 16 megapixel (con focale f/2.0): sul retro, in prestito dal Galaxy A50 di 6 mesi fa, però, arriva una triplice postcamera migliorata, con un sensore principale da 25 (f /1.7) seguito da uno ultragrandangolare (123°) da 8 e da uno per la profondità da 5 megapixel.

Il processore octacore (con i due core di punta a 1.8 GHz) messo in tandem con la GPU Mali-G7 è un Exynos 7904 “fatto in casa”, con diverse opzioni di RAM (3/4 GB) e storage (32/64128 GB) espandibile (512 GB) tra cui poter scegliere: la batteria, con una capienza di 4.000 mAh, beneficia della ricarica rapida a 15W via Type-C.

Galaxy A50S: specifiche

Anche nel fratello maggiore (158.5 x 74.5 x 7.7 mm, per 169 grammi) della nuova coppia è presente un notch a goccia, di tipo U, in cui la selfiecamera passa dai precedenti 25 agli attuali 32 megapixel (f/2.0), lasciando il resto dello spazio a un display, anche qui Super AMOLED da 6.4 pollici, ma almeno FullHD+. Voltando il terminale, la tripla fotocamera ancorata verticalmente a sinistra termina sempre con un ultragrandangolo da 8 e un sensore di profondità da 5 megapixel, ma eleva il sensore principale (forse un GM1 o GM2 proprietario) a 48 megapixel (f/2.0).

Sotto il cofano, presente la stessa configurazione autonomistica del più piccolo A30S, sia come batteria (4.000 mAh) che come tecnologia di ricarica (fast charge via microUSB Type-C a 15W), il processore octacore Exynos 9610 associato alla GPU Mali-G72 risulta più performante (potendosi fregiare di almeno 4 dei suoi “neuroni” alla massima velocità di clock, pari a 2.3 GHz), mentre – nel chiudere il novero delle specifiche – intervengono 4 o 6 GB di RAM e, quanto a storage, 64 o 128 GB di ROM.