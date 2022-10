Alcatel JOY TAB KIDS 2: ufficiale il nuovo tablet per bambini

Ascolta questo articolo

A distanza di 3 lunghi anni dal primo modello TCL ha annunciato il nuovo tablet per bambini JOY TAB KIDS 2 per conto del marchio francese controllato Alcatel.

Distribuito da T-Mobile, il nuovo tablet Alcatel JOY TAB KIDS 2 misura 8.24 x 4.93 x 0.34 pollici, con un peso di 311 grammi che sale a 512 via cover protettiva: secondo l’azienda, si tratta di un tablet certificato KidSAFE Seal Program (parental control, restrizione di contenuto, limiti d’uso), conforme agli standard del COPPA (Child Online Protection Act, essendo anche privo di pubblicità), implementato con la piattaforma Kidomi che offre canzoni, giochi, storie, libri ed altro adatti ai bambini dai 3 ai 13 anni.

Sul piano delle specifiche, le spessissime cornici anti-urto proteggono un display TFT da 8 pollici risoluto a 1280×800 pixel, con ottimi angoli di visione come da standard IPS, secondo un rapporto d’aspetto in 16:10, con protezione tramite vetro Asahi Glass: sul lato corto alto se tenuto in verticale si nota la selfiecamera, da 5 megapixel, priva di riconoscimento facciale. In particolare si tratta della stessa risoluzione adottata pur per la fotocamera mono posteriore (con video catturati a 1080p @30fps), visibile sullo spallino di sinistra, se tenuto in verticale, nell’anello della custodia cui è possibile attaccare un pratico laccetto da trasporto.

Il processore quadcore a 12 nanometri da 2.0 GHz, noto come MediaTek MT8766B, adopera la scheda grafica IMG PowerVR GE8300 mentre, per le memorie, si avvale di 2 GB per la RAM e di 32 GB (24.5GB disponibili per l’utente) per lo storage, espandibile via microSD di max 256 Gigabyte.

La batteria del tablet Alcatel JOY TAB KIDS 2 arriva a 4.080 mAh e si carica a 10W via microUSB Type-C, assicurando 28.3 giorni di autonomia in stand-by, o 1.25 ore di riproduzione video, dopo una carica che dura 3.1 ore. Le connettività prevedono il 4G senza VoLTE, il Wi–Fi ac (hotspot), il Bluetooth 5.0 e il GPS (A-GPS). Animato da Android 10, il device vanta il supporto ad Assistant e a Google Lens.