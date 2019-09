Alcatel Go Flip 3 alias Smartflip: ufficiale il telefono a conchiglia smart con Assistant

Attualmente, tranne qualche rara eccezione (Ulefone Armor Flip), sono principalmente due i brand che puntano ancora sui flip phone (seppur smartizzati), noti anche come telefoni a conchiglia: HMD Global (Nokia 2720 Flip) e Samsung (W2019). A costoro si è aggiunto, da poco, un nuovo competitor, TCL che, già controllante dei marchi Palm e Blackberry, tramite Alcatel, ha proposto il Go Flip3 / Smartflip.

Sostanzialmente, si tratta di un unico flip phone (scocca in plastica nera da 104.9 x 53.1 x 19.1 mm, per 118 grammi) che cambia nome a seconda che venga proposto come compatibile rispettivamente con le reti di T-Mobile e Metro o AT&T e Cricket Wireless.

Questioni formali a parte, GoFlip 3 / Smarflip monta all’esterno una fotocamera da 2 megapixel (video HD girati a 720p@30fps), ed un mini display da 1.44 pollici (128 x 128 pixel, a colori), per leggere le notifiche, l’ora, o l’identificativo di chiamante mentre, una volta aperto tramite la cerniera intermedia, pone da una parte un display TFT da 2.88 pollici (240 x 320 pixel, 143 PPI, a colori) e dall’altra, poco sotto il pad direzionale per muoversi nei menu delle app o nell’interfaccia, un tastierino alfanumerico fisico.

Per agevolare l’uso del device, Alcatel (TCL), oltre ad aver previsto diversi strumenti di accessibilità a favore di ipovedenti e ipoudenti (RTT, TTY), ha previsto, in tandem con Google, l’integrazione nativa di Assistant che, nel caso specifico, potrà essere usato per condurre ricerche su Google Search, per dettare i messaggini, avviare una chiamata, e per aprire e navigare in alcune app googleiane preinstallate (es. Maps, YouTube) in forma alleggerita GO Edition. Grazie all’app market KaiStore, sarà anche possibile, presenti le connettività 3 e 4G, installare ed utilizzare in mobilità Facebook e WhatsApp.

Il tutto viene gestito, nell’Alcatel Go Flip 3 / Smartflip, lato software dal sistema operativo KaiOS (qui in versione 2.5) e, lato hardware, dal processore quadcore (1.1 GHz) Snapdragon 210 abbinato da una GPU Adreno 304: la RAM si ferma a 512 MB, mentre lo storage arriva a 4 GB (2 disponibili per l’utente), con espandibilità (32 GB) via microSD.

Decisamente autonomo (7 ore di chiamate in 4G, stand-by di 22/18 giorni a seconda che si usi il 3 o il 4G) grazie alla batteria da 1.350 mAh caricabile via microUSB 2.0, il nuovo flip phone Alcatel implementa anche un jack da 3.5 mm, un localizzatore GPS (A-GPS), ed un modem per le connettività Wi-Fi n e Bluetooth 4.2.