Alcatel 1 Ultra: la fascia bassa ha un nuovo rappresentante in 4G

Dopo il tablet per bambini di metà Ottobre, si torna a parlare del brand francese Alcatel (controllato dalla cinese TCL) che, nelle scorse ore, ha lanciato in Argentina, senza troppo clamore, uno smartphone, l’Alcatel 1 Ultra che, nome a parte, appartiene in realtà decisamente al segmento basso (22.999 pesos argentini, pari a circa 139 euro) della categoria telefonica.

L’Alcatel 1 Ultra ha una scocca (137.6 × 65.7 × 9.8 mm per 134 grammi) in color nero con ampie cornici davanti (evidentissime in alto e in basso, ma tutt’altro che invisibili ai lati) e un retro più elegante, con una texture verticale che migliora leggermente il grip in mano e, al centro in alto, un pillolotto, per la sezione fotografica. Il display è formato da un pannello LCD TN da 5 pollici, quindi molto compatto, risoluto a un quarto del FullHD, ovvero in qHD (a 960 x 480 pixel).

La fotocamera per i selfie e le videochiamate si ferma a 2 megapixel: dietro, con tanto di Flash LED, si trova una monocamera da 5 megapixel, con zoom digitale 4x e video a 1080p.

Conferma la fascia bassissima d’appartenenza anche quanto scelto per il segmento elaborativo, con l’Alcatel 1 Ultra che si avvale di un processore quadcore (1.5 GHz) del lontano 2017, il MediaTek MT6739, realizzato a 28 nanometri e messo in coppia con la scheda grafica PowerVR GE8100: la RAM, per forza di cose di tipo LPDDR3 a 667 MHz, è prevista nell’unico taglio da 1 GB, mentre lo storage arriva a 32 GB e, via microSD, può espandersi al massimo di altri 32 GB. In ragione di tali specifiche, il sistema operativo scelto è Android 11 nell’alleggerita Go Edition per telefoni datati o poco potenti.

La batteria dell’Alcatel 1 Ultra è da 2.000 mAh: l’array delle connettività prevede il Dual SIM, il 4G (Cat4 150/50Mbps), il Bluetooth 4.2, la microUSB, il Wi-Fi n monobanda (hotspot) e il mini-jack da 3.5 mm.