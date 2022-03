Al Galax A33 5G di Samsung manca ormai solo l’ufficialità

Anticipato sin dallo scorso Novembre, soggetto a rumors, immagini leaked, e financo al disvelamento degli sfondi ufficiali, ormai al Galaxy A33 5G di Samsung mancano solo i crismi dell’ufficialità, fissata per l’evento Unpaked Awesome del 17 Marzo: nel frattempo, salvo smentite, le ultime rivelazioni fatte da Evan Blass e appuals.com ne consegnano ai fan della grande S un quadro pressoché completo, financo nel presunto prezzo europeo (379 euro).

Il Samsung Galaxy A33 5G conserva una certa fedeltà agli stigmi stilistici della gamma A: il frontale ha un più pratico e meno costoso notch a goccia, in ragione del quale è impiegato un display Infinity U da 6.4 pollici: nel dettaglio, posto sopra un piccolo mento, il pannello scelto figura come un AMOLED FullHD+, con 90 Hz di refresh rate, 412 PPI (pixel per pollice) e protezione Gorilla Glass 5. Per videochiamate e selfie, la fotocamera sul lato A arriva a 13 megapixel (f/2.2) e supporta la scansione 2D del volo, presente quale cautela biometrica assieme al classico scanner per le impronte digitali.

Sul retro, un bumper di poco sporgente a sinistra propone, con uno schema a “tirapugni” col Flash LED, una quadrupla fotocamera che, oltre a due sensori minori, tra cui quello per la profondità da 2 megapixel (f/2.2) e quello per le macro da 5 megapixel (f/2.4), annovera pure un ultragrandangolo (120°) da 8 megapixel (f/2.2), e un sensore principale da 48 megapixel (f/1.8), con stabilizzazione ottica, video girati sino al 4K@30fps e rallenty (slow motion) a 720p@480fps. Lato audio, una lieta sorpresa per la categoria sono i due speaker stereo col Dolby Atmos.

Per il processore, il Galaxy A33 5G avrebbe puntato sull’octacore (2.4 GHz per i due core di punta, con gli altri sei di routine a 2.0 GHz) Exynos 1280, un chip proprietario corredato della scheda grafica Mali-G68 MP4, nell’allestimento che, quanto a memorie, annovera intanto la configurazione da 6+128 GB, ipotizzata come espandibile di 1 TB.

All’interno dello chassis (159.7 x 74 x 8.1 mm, per 186 grammi.), impermeabile IP67, il costruttore avrebbe affidato l’autonomia a una batteria da 5.000 mAh, certo caricabile rapidamente (a 25 watt) via microUSB 2.0 Type-C, anche se il caricatore, come sempre più spesso avviene, non sarà presente in confezione: ci si potrà consolare col fatto che vi sarà energia a sufficienza per un comparto connettivo che, vista la sua completezza, ne avrà bisogno, essendo inclusivo di NFC per i pagamenti, di 4 e 5G, di Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac e GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, QZSS, Galileo). Per il sistema operativo, la scelta più logica è parsa essere la stessa dei modelli medio-gamma visti a inizio mese, quindi sostanziata nell’interfaccia One UI 4.1 applicata su Android 12.