Mangiare biscotti diventa una professione

L’azienda dolciaria Maryland Cookies è alla ricerca di una figura professionale che si occupi di assaggiare i suoi prodotti, in modo da poter fornire indicazioni su come migliorare la loro qualità. I prodotti in questione, da assaggiare in grandi quantità, sono biscotti; per l’esattezza si tratta dei biscotti tra i più famosi al mondo, quelli con le gocce di cioccolato.

Pochi mesi fa anche il brand statunitense Mars Wringley Confectionery ha lanciato una proposta di lavoro molto simile, cercando uno stagista assaggiatore di dolciumi e cioccolato, e ora un’iniziativa molto simile arriva direttamente dall’Europa. Si tratta infatti della Burton’s Biscuit Company, produttore inglese di biscotti attivo dal 2000, che possiede il marchio Maryland Cookies, uno dei suoi marchi, con sede nel Regno Unito.

La prima ricetta firmata Maryland fu infornata nel lontano 1956 e a distanza di oltre cinquant’anni, essi continuano ad essere tra i biscotti più venduti nel paese registrando circa 1,6 vendite al secondo. C’è però una nota dolente: le candidature per questo posto di lavoro sono riservate solo ai residenti in Gran Bretagna e in Irlanda. Inoltre, in aggiunta alla restrizione in merito alla residenza, bisogna essere anche dei veri e propri estimatori dei biscotti prodotti dall’azienda in questione.

La candidatura potrà essere inviata entro il 26 luglio 2019 e il fortunato che sarà selezionato potrà svolgere la sua mansione presso l’Innovation Centre di Edimburgo. Il suo titolo sarà quello di “cookie taster” e si dovrà occupare di assaggiare i vari prodotti della Maryland Cookies, compresi quelli che non sono ancora stati lanciati sul mercato. L’obiettivo dell’azienda è quello di migliorare le ricette dei biscotti e degli altri prodotti dolciari, per fornire agli utenti prodotti sempre più gustosi.

Inoltre il candidato potrà anche dare qualche suggerimento in merito e addirittura potra veder realizzata la sua ricetta preferita: basterà elencare gli ingredienti che vorrà vedere inseriti nei suoi biscotti. Per quanto riguarda la retribuzione, essa è molto interessante: secondo quanto riportato dall’annuncio, infatti, colui che sarà il fortunato selezionato avrà uno stipendio di 350 sterline (circa 390€) per l’intera giornata lavorativa, oltre a un rimborso spese per il viaggio.