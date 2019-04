Mars è alla ricerca di un assaggiatore di cioccolato: ecco il lavoro dei sogni

Mars, una delle maggiori industrie dolciarie al mondo, ha proposto un’offerta di lavoro da leccarsi i baffi! La multinazionale Mars Wrigley Confectionery, multinazione del cioccolato con sede a Chicago, che negli anni ci ha deliziato con prodotti quali i Bounty, i Twix, i Galaxy, le M&M’s e naturalmente i Mars, è alla ricerca di uno stagista retribuito con una mansione molto particolare: assaggiatore di cioccolato.

L’offerta è arrivata in occasione dell’iniziativa World’s Sweetest Internship 2019 e rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i golosi e gli appassionati di cioccolato del mondo. L’azienda ha in mente infatti una nuova attività formativa alquanto interessante che si chiama, appunto, World’s Sweetest Internship 2019 e che offre ai più fortunati la possibilità di entrare a far parte del team di oltre 500 addetti che lavorano dietro le quinte della Mars.

Come si legge sulla pagina ufficiale dell’offerta di lavoro, si tratta di uno stage che ha come missione la creazione di “momenti magici per far sorridere la nostra città e il mondo intero“. Tutto ciò si svolgerà attraverso l’organizzazione di una serie di eventi e la promozione di nuove iniziative a stretto contatto con i dirigenti dell’azienda e con alcuni dei maggiori esperti del settore provenienti da tutto il mondo. Chi si aggiudicherà il fortunato posto di lavoro avrà la possibilità di visitare gli stabilimenti della Mars e potrà assaggiare non solo tutti i sapori già in commercio in varie parti del mondo, ma anche quelli ancora in fase di lavorazione.

Lo stage avrà una durata di 8-12 settimane e sarà interamente retribuito. Inoltre, al termine del lavoro, l’azienda offrirà una fornitura annuale di cioccolato e di altri dolciumi come bonus. La sede di lavoro è a Goose Island a Chicago, dove il candidato sarà chiamato a svolgere diverse mansioni: incontri con gli esperti di marketing e business, visite nei reparti produttivi e soprattutto assaggio dei prodotti.

Per candidarsi a questa strabiliante offerta di lavoro sono richiesti dei requisiti ben precisi. Innanzitutto bisogna aver compiuto 21 anni ed essere in possesso di un diploma (la laurea è considerata come un requisito preferenziale). Inoltre si ritengono necessarie l’abilità di scrittura e di comunicazione, di foto e video editing e di creazione di contenuti creativi, nonché la conoscenza dei social media e spiccate capacità organizzative. Verrà anche presa in considerazione l’esperienza pregressa in ambito giornalistico. Infine, è ritenuta requisito fondamentale la capacità di essere in grado di distinguere i diversi tipi di cioccolato utilizzati per produrre i vari dolciumi. Per candidarsi c’è tempo fino al 20 maggio 2019.