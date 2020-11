ZTE Watch Live: ufficiale lo smartwatch low cost per tenersi in forma

Dopo Redmi, è un altro brand cinese, ZTE (compagna di sventure di Huawei quanto a sanzioni trumpiane), ad aver presentato uno smartwatch che, nelle vesti del nuovo Watch Live, rappresenta l’ennesimo modello di un listino avviato ormai 5 anni fa, comprensivo di esemplari con firmware proprietario o con Wear OS, a volte distribuiti anche sotto l’effigie del sub brand Nubia.

ZTE Watch Live (40,6 x 34,6 x 10,8 mm, per 35.7 grammi), rispetto ad altri modelli dello stesso marchio, assume un form factor squadrato, più professionale: il display non è un AMOLED, ma un economico TFT a colori, da 1.3 pollici, risoluto a 240 x 240 pixel, sul quale è possibile variare le watch face, leggere i dati sui passi e le distanze percorse, ricevere gli avvisi anti sedentarietà o le previsioni meteo, ma non solo.

Sul dorso, tenuto a contatto col polso mediante cinturini in silicone, operano i sensori per il saturimetro (finalizzato a rilevare la saturazione dell’ossigeno nel sangue) e per il cardiofrequenzimetro: quest’ultimo rileva la frequenza cardiaca, e attenziona le varie fasi del sonno, oltre a fornire un feedback nelle 12 attività sportive rendicontate, inclusive di camminata, corsa, ciclismo, salto a ostacoli, nuoto (essendo impermeabile IP68), e sci.

La ricezione delle notifiche, il controllo remoto della musica e della fotocamera dello smartphone, la ricerca di quest’ultimo se smarrito, sono funzioni che diventano possibili e operative grazie al Bluetooth, purtroppo solo 4.2: in compenso, l’autonomia risulta essere molto ampia, con un range – che secondo l’uso – varia dai 14 ai 21 giorni, una volta effettuata la ricarica tramite un caricatore magnetico, in stile Amazfit Bip.

Secondo i piani dell’azienda, che non si è ancora espressa in merito a una sua commercializzazione global, probabilmente non inclusiva della funzione di saturimetro per la quale sono necessarie particolari validazioni, il Watch Live arriverà in commercio, partendo dal mercato cinese, il 3 Dicembre, quando sarà possibile acquistarlo – in varie colorazioni – al prezzo di 229 yuan, pari a pressappoco 29 euro.