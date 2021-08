Zotac presenta i nuovi computer compatti della serie ZBOX C Nano

Dopo il modello ad alte prestazioni di inizio anno, il brand cinese Zotac torna a dedicarsi ai mini-pc con design bucherellato a nido d’ape, scelto per le sue capacità di circolazione dell’aria e di smaltimento del calore, tramite tre nuovi modelli inseriti (per ora senza numi di prezzi e disponibilità) nella serie ZBOX C Nano, animabili con Linux o con Windows 10 (aggiornabile all’11).

I nuovi ZBOX C Nano hanno uno chassis, provvisto di supporto per gli attacchi VESA, che misura 20 x 13 x 7 cm, all’insegna di un volume pari a 1.8 litri che permette di alloggiare processori Intel di 11a generazione, Tiger Lake, della serie poco energivora (con TDP fino a 28W) U: nello specifico, sempre animati dalla scheda grafica integrata Intel Iris Xe, lo ZBOX CI625 Nano è animato dal DualCore (da 1,7 a 4,1 GHz) i3-1115G4, lo ZBOX CI645 Nano punta sul QuadCore (da 2,4 a 4,2 GHz) i5-1135G7, e lo ZBOX CI665 Nano si affida al QuadCore (da 2,8 a 4,7 GHz) i7-1165G7.

Lo spazio risulta sufficiente perché i due slot SODIMM possano accogliere RAM DDR4-3200 sino a 64 GB, e uno storage combo con un hard disk SSD M.2 PCIe x4 ed uno da 2.5 pollici, di tipo a stato solido o meccanico.

Provvisto sul retro di un’antenna per il wireless, come pure di un alimentatore esterno, il nuovo trio di mini computer Zotac ZBOX C Nano non si fa mancare diverse porte, tra cui una per l’inserimento delle schedine di memoria (SD/SDHC/SDXC), un paio di RJ45 per l’Ethernet Gigabit, cinque USB (una 2.0 e quattro 3.1), un ingresso e un’uscita da 3.5 mm, una Thunderbolt 4 magari per connettere una scheda grafica esterna, oltre a una DisplayPort 1.4 ed a una HDMI 2.0 con le quali connettere due display (con flussi video sino al 4K@60Hz).

All’appello della scheda tecnica dei mini computer compatti ZBOX C Nano di Zotac, secondo quanto riportato nell’apposita pagina del sito ufficiale. rispondono presenti anche le connettività senza fili, supportate in forma di Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ac/5.