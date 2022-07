Zepp presenta il nuovo sportwatch, accessibile e completo, Amazfit GTS 4 Mini

Ascolta questo articolo

A poche settimane dal varo dei modelli Bip 3 e Bip 3 Pro, la cinese Zepp ha annunciato un nuovo smartwatch, elegante, capace di completare degnamente i nostri outfit, rappresentato dall’Amazfit GTS 4 Mini, disponibile sul mercato statunitense, nei colori Midnight Black, Flamingo Pink, Mint Blue, e Moonlight Black, al prezzo di 119.99 dollari (circa 119 euro).

Il nuovo Amazfit GTS 4 Mini misura 36.66 x 9.1 mm per 31.2 grammi (cinturino compreso: diversamente, 19 grammi): in alto un vetro protettivo (contro urti, graffi e impronte) curvo nelle 4 direzioni si fonde perfettamente col corpo, impermeabile sino a 5 atmosfere, con un pulsante fisico sul lato. Estetica a parte, l’erede del GTS 2 Mini ha display AMOLED del 6%, ovvero di 0.1” maggiore del precedente modello, con una diagonale ora da 1.65 pollici risoluta in HD, a 336 x 384 pixel (309 PPI), secondo un aspect ratio del 70,2%. A questo “giro”, il nuovo wearable di Zepp, ovviamente adeguato con tante watchface a scelta, supporta anche l’Always-on.

Sul dorso, il sensore BioTracker 3.0 PPG traccia la frequenza cardiaca 24/h, la saturazione dell’ossigeno nel sangue SpO2, aiuta a stimare il massimo consumo d’ossigeno per contrazione muscolare (VO2Max), senza dimenticare i contributi nel misurare il livello di stress, la qualità del sonno diviso in fasi, e l’indice di attività personale PAI.

Capace di fornire avvisi anti-sedentarietà, di tracciare la salute femminile, l’Amazfit GTS 4 Mini integra il GPS con supporto a 5 reti di posizionamento satellitare, permettendo di lasciare a casa il telefono durante gli allenamenti: in merito a quest’ultimi, il wearable copre 126 attività sportive (es. camminare, andare in bici, correre, yoga, nuoto, etc), alcune delle quali rilevate in automatico (movimento indoor, camminare, jogging, ciclismo, tapis roulant, vogatore e stepper). A beneficio di chi corre all’aperto o su tapis, è presente la funzione virtual pacer che aiuta a tenere il passo.

Connesso con lo smartphone in Bluetooth 5.2 LE via app mobile di Zepp, l’Amazfit GTS 4 Mini, che supporta anche Alexa, riceve le notifiche su chiamate, SMS, app, con annessa funzione di risposte rapide: dall’app si può localizzare il wearable che, da par suo, entro la portata del Bluetooth, è capace di far squillare il telefono eventualmente perso per aiutare a ritrovarlo. La batteria, da 270 mAh caricabile in 2 ore, anche grazie al Zepp OS, promette 15 giorni di uso normale, 8 giorni di uso intensivo, 45 giorni in modalità risparmio energetico, o solo 21 ore usando di continuo il GPS.