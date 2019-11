Zeblaze Vibe 5: ecco sportwatch ibrido vintage con funzionalità per sportivi

Già autrice degli ottimi smartwatch Zeblaze PLUG C e Zeblaze THOR Pro, l’omonima azienda cinese con base nello Shenzhen ha ulteriormente ampliato il proprio bouquet di wearable con un nuovo modello, lo Zeblaze Vibe 5, decisamente indicato per gli amanti dello sport.

Dal punto di vista strutturale, lo Zeblaze Vibe 5 si presenta con un telaio impermeabile (IP67) in lega di zinco che, per dimensioni (51.5 x 51.5 x 14.7 mm) e peso (65 grammi), non infastidisce troppo il polso, al quale si lega con cinturini anallergici in morbida gomma TPU da 26 mm di larghezza, riuscendo – in tal modo – a rilevare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, la frequenza cardiaca, grazie all’apposito sensore ottico posto sul proprio dorso.

Protetto, sotto un vetro zaffiro, da un display IPS da 1.3 pollici, con risoluzione da 240 per 240 pixel, non touch, e con l’interfaccia regolabile tramite i 4 pulsanti fisici laterali (in virtù dei quali il device è stato definito “ibrido” dal produttore), alberga una batteria da 180 mAh che, caricata in due ore via pin magnetici, assicura una settimana d’autonomia in stand-by, o più concreti 5 giorni d’uso intenso.

Connesso allo smartphone via app (Android/iOS, 25 MB) proprietaria e, soprattutto, via Bluetooth, attenziona 8 differenti attività sportive (corsa, calcio, escursionismo, badminton, camminata, basket, ping pong, ciclismo), rilevando in esse le calorie bruciate, il raggiungimento degli obiettivi, i passi fatti e, in join col GPS del telefono, la distanza coperta.

Non manca il monitoraggio del sonno mentre, più sul versante smart classico, risulta confermata la ricezione delle notifiche per messaggini, chiamate, e social/chat app, il controllo remoto della fotocamera dello smartphone (come shutter) e la feature di ritrovamento dello stesso. Attualmente, il Zeblaze Vibe 5, redatto in tre colorazioni alternative (ovvero in blu, grigio, e nero), è in commercio, con spedizioni (gratuite) anche verso l’Italia, ad uno street price di 29.99 euro, sia su TomTop o eBay, che in altri noti e-commerce online.