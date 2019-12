Zeblaze Hybrid, ufficiale lo smartwatch ibrido sia meccanico che smart

Abbandonate le forme squadrate simil Apple Watch del Crystal 3, la cinese Zeblaze torna ad un form factor circolare, ancorché meno sportiveggiante del Vibe 5, per lo smartwatch ZeBlaze Hybrid, proposto con un meccanismo ibrido che ne esalta l’autonomia.

Zeblaze Hybrid, attualmente in vendita anche su GearBest, al prezzo di 27 euro, ha uno chassis in acciaio inossidabile, resistente sino a 5 atmosfere o 50 metri in acqua, reso comodo da uno strato di policarbonato e redatto nelle colorazioni nero e blu: il cinturino, facilmente sganciabile, sì da optare anche per un modello in pelle, è in silicone, sempre in tono col colore scelto per il wearable.

Quest’ultimo, dal peso di 85 grammi, mostra a lato un pulsante fisico per regolare l’ora e, frontalmente, un vetro anti-urto, capace di filtrare un po’ della luce all’aperto, atto a ospitare un quadrante da 45 x 45 mm, dominato da lancette fisiche e, in basso, caratterizzato da un piccolo display che, controllabile dalle aree touch ai suoi lati, mostra le distanze percorse, i passi fatti, le calorie bruciate, e attenziona diverse modalità sportive (usando il GPS dello smartphone, connesso via Bluetooth 4.0).

Capace di fornire anche indicazioni sul sonno, oltre che di ricevere notifiche di app e per le chiamate, lo Zeblaze Hybrid integra sul dorso un cardiofrequenzimetro, necessario per registrare la pressione arteriosa, e il battito cardiaco, riversando questo ed altri dati nella compaion app multipiattaforma Comfit, ove consultare le statistiche dei propri allenamenti, il trend del benessere, e fissare degli obiettivi da raggiungere.

L’autonomia dello smartwatch ibrido Zeblaze Hybrid è affidata, oltre che all’efficienza del processore Nordic 51802, ad una batteria da 95 mAh (caricabile in 2 ore), in ragione della quale il wearable asiatico raggiunge financo i 3 anni di funzionamento se in modalità watch (consultazione della sola ora, come un normale orologio), ridotti a più comuni 7 giorni nell’eventualità che venga usato in modalità smart completa.