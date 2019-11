Zeblaze Crystal 3: elegante smartatch low cost con funzioni salutistiche

Dopo lo smartwatch ibrido Vibe 5, il manufacturer cinese Zeblaze ha annunciato un nuovo wearable “generalista”, lo Zeblaze Crystal 3, dal look à la Apple Watch, offerto ad un prezzo low cost con una dotazione hardware che ne consente tanto gli impieghi smart quanto quelli salutistici.

Zeblaze Crystal 3 ha uno chassis impermeabile (IP67) squadrato con angoli arrotondati, rivestito nelle colorazioni nero, verde, o castano rosso, realizzato in policarbonato e ABS, con cinturini in morbido e flessibile TPU: la parte alta comprende un display IPS circolare a colori, da 1.3 pollici risoluto a 240 x 240 pixel, sensibile al tocco e con watchface intercambiabili mentre, invece, il dorso ospita un cardiofrequenzimetro ottico, per il rilevamento continuo della frequenza cardiaca, capace anche di annotare la pressione arteriosa ed il livello d’ossigeno nel sangue.

Nel sandwich strutturale testé esposto, Zeblaze Crystal mette a disposizione del firmware proprietario 64 KB di RAM e 512 KB di storage, oltre ai sensori di movimento per rilevare la qualità del sonno, far partire gli avvisi di sedentarietà, e tener traccia delle calorie bruciate e dei passi fatti. Grazie al GPS dello smartphone, al quale si connette via Bluetooth 4.0, Zeblaze Crystal 3 registra anche le distanze coperte, inviando tutti i dati in questione all’app, per Android e iOS, Happy Sports.

Ovviamente, in tema di feature smart, non manca la ricezione delle notifiche da smartphone: l’autonomia è affidata alla batteria, da 200 mAh, caricabile in 90 minuti usando la porticina USB lasciata scoperta dal cinturino e, a carica ultimata, copre financo 7 giorni in stand-by.

Comodo da indossare, in virtù del peso di appena 27 grammi, Zeblaze Crystal 3 può essere acquistato su vari store online. L’importatore asiatico Bangood, in occasione del Black Friday, lo sconterà da circa 45 a pressappoco 20 euro, spedizioni incluse, mentre su Ebay è già possibile trovarlo ad ancor meno, ovvero a 14.99 euro.