ZBOX QTG7A4500: ufficiale il mini computer con grafica di livello professionale

Particolarmente interessato nell’ultimo periodo ad abbinare potenza e portabilità, il brand cinese Zotac, dopo l’annuncio dello zaino-pc VR Go 4.0, ha presentato anche la workstation ZBOX QTG7A4500 che, in dimensioni pari a quelle di una Xbox Series S, annovera una GPU di livello professionale.

Adatto ad applicazioni di progettazione grafica, editing video, gaming e visualizzazione 3D, il computer compatto ZBOX QTG7A4500 – pur molto compatto (in ragione di dimensioni pari a 210,82 × 203,2 × 63,5 mm, per 2.65 litri di volume) non rinuncia a niente: ai lati e dietro (ma non davanti) vi sono delle griglie per l’aerazione che interagiscono con una ventola e un dissipatore di calore. Anche le porte non sono affatto poche.

In tal senso il costruttore ha predisposto una Type-C per il Thunderbolt 4, due jack da 3.5 mm (ingresso per il microfono e uscita audio), due DisplayPort 1.4a e due HDMI 2.1 per connettere 4 monitor (in 4K@120Hz o 8K@60Hz), un lettore di schede mnemoniche SDXC, due RJ45 (Gigabit e 2,5 Gbps), e 5 USB 3.2 di 1a generazione.

Non manca lo spazio per le due antenne, che interagiscono con la schedina AX1650 delle connettività wireless (Bluetooth 5.2 e Wi-Fi ax/6). Un processore della famiglia Tiger Lake (a fronte della più recente Alder Lake) della 11a generazione Intel, da 45W di TDP, l’octacore (4.6 GHz massimi) a 16 threads i7-11800H interagisce, via bus a 320 bit, con una scheda grafica dedicata di Nvidia, la RTX A4500 con 56 RT core, 7.164 CUDA core, 7.164 CUDA core, 16 GB di memoria GDDR6.

Per la RAM (DDR4-3200) sono messi a disposizione due slot SODIMM, per un totale di 64 GB, mentre lo storage può contare su uno slot PCIe 4.0 x4 per un SSD M.2, su uno slot M.2 PCIe 3.0 x4 per una memoria acceleratrice Intel Optane o un SSD, e su un alloggiamento da 2.5 pollici. Per il miniPC ZBOX QTG7A4500, dotato di alimentazione esterna, il costruttore non ha comunicato i termini di distribuzione (mercati e data di disponibilità) né il prezzo che, presumibilmente, non sarà a buon mercato.