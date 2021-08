Yeedi Vac Max: ufficiale il nuovo robot aspirapolvere con più potenza e assistenti vocali

A diversi mesi dal varo del modello Yeedi 2 Hybrid, dotato di una potenza pari a 2.500pa, e dopo aver promozionato la variante K650 beneficiata dalla gestione via Alexa, l’omonimo brand cinese versato per la domotica ha ampliato il suo listino attraverso un nuovo robot aspirapolvere intelligente, lo Yeedi Vac Max, già disponibile all’acquisto presso lo store ufficiale su Amazon al prezzo di 349.99 euro, scontabili a pronta cassa tramite un coupon da 50 euro.

Il nuovo robot cleaner ha una classica forma discoidale (47,5 x 40,64 x 12,95 cm) con, in cima, un sensore visivo incaricato di mappare l’ambiente ed il pavimento, per stilare una mappa virtuale della casa che sia funzionale a consentirne il movimento aggirando debitamente gli ostacoli, come se vi fosse il GPS. Ricorrendo all’applicazione per smartphone, Android o iOS, è comunque possibile settare delle stanze da escludere dalla pulizia, ambienti dove ripassare, o disegnare delle barriere virtuali, ad esempio per evitare la rampa di scale. I sensori di bordo permettono di distinguere lo specifico pavimento su cui lo Yeedi Vac Max andrà ad agire.

Nello specifico, su un pavimento delicato, in ceramica, si autosetterà un livello basso, ipso facto silenzioso, rispetto alla potenza massima, pari a 3.000pa (Pascal), mentre su una moquette, magari vittima dei peli dei nostri amici animali, si intensificherà (tra i 4 totali) il livello d’aspirazione del bocchettone centrale, disattivando nel contempo la funzione “mop” di lavaggio, assecondata tramite un apposito serbatoio sotto il quale va attaccato un apposito panno lavabile e intercambiabile.

Avendo le mani occupate, il robot aspirapolvere Yeedi Mac Max offre il supporto agli assistenti virtuali Assistant di Google e Alexa di Amazon, in modo da ricevere i comandi vocali impartiti dall’utente.

Sul versante dell’autonomia, il nuovo robot Yeedi Vac Max integra una batteria da 5.200 mAh in grado di assicurare un’autonomia operativa per all’incirca 200 minuti. Ovviamente, a energia quasi esaurita, il robot aspirapolvere Yeedi Vac Max è in grado di tornare da solo alla base, per ricaricarsi, in modo da poter riprendere il ciclo di pulizia quanto prima, magari in coincidenza con la prossima sessione programmata via applicazione.