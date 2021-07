Yeedi porta in promo l’aspirapolvere smart K650 con gestione via app e Alexa

Yeedi, sotto-brand del colosso cinese Ecovacs Robotics versato nell’applicazione dell’AI agli elettrodomestici ipso facto resi IoT (domotici), dopo aver annunciato il nuovo aspirapolvere smart Yeedi 2 Hybrid, ha messo in campo anche il promozionato modello K650, maggiormente low cost, consigliato anche per coloro che abbiano degli animali in casa (in quanto provvisto di spazzole anti-groviglio).

Il robot cleaner Yeedi K650, alto appena 7.9 cm in modo da poter operare anche sotto divani e letti particolarmente bassi, non si avvale di un sistema di navigazione laser, in conseguenza della qual mancanza non attua una mappatura della casa: ciò nonostante, ha un sistema di navigazione più evoluto di quello base e, in presenza di ostacoli di vario genere (es. calzature), è in grado di elaborare dei percorsi ad essi paralleli.

Secondo il costruttore, il prodotto ha una potenza massima di 2000PA, sebbene siano settabili nel complesso vari livelli di funzionamento, tra cui quello Max+, quello Max (ottimi nel caso si attivi la pulizia un paio di volte a settimana), standard, e silenzioso, con potenza minima ma anche ridotto rumore (56 decibel), da utilizzarsi quando si pulisce casa ogni giorno o si lavori in smart working e quindi non si voglia esser disturbati.

Il serbatoio per lo sporco è sufficiente per 2 o 3 giorni di pulizia: sul retro è possibile inserire un serbatoio a U, per il liquido, sotto cui pende un panno umido, in modo che lo Yeedi K650 aspiri (filtrando l’aria al 99% degli allergeni) e lavi in contemporanea.

In tema di autonomia, l’aspirapolvere smart Yeedi K650 assicura 130 minuti di funzionamento, bastevoli per una casa di media dimensioni: esaurita l’energia, viene spento il motore d’aspirazione e il robot torna placidamente alla base col suo motorino elettrico, per fare “il pieno”. Sul versante smart, l’aspirapolvere smart Yeedi K650, oltre a poter essere attivato mediante il pulsante sul tettuccio in vetro (antigraffio), può essere gestito mediante i comandi vocali verso Alexa ma anche via app mobile, per Android / iOS, che può essere usata anche per aggiornare il firmware, settare le pulizie settimanali, consultare lo stato di consunzione di filtri e spazzole, ed avere un report sulla pulizia eseguita (minuti, superficie coperta, etc).