Yamaha TW-E3B: ufficiali gli auricolari tws con True Sound e Listening Care

Nonostante il settore ne sia sempre più pieno, continuano ad emergere nuovi modelli di auricolari true wireless, tra i quali gli esordienti Yamaha TW-E3B mirano a distinguersi grazie all’esperienza nel panorama audio del costruttore nipponico, considerato uno dei maggiori assemblatori al mondo di strumenti audio di qualità.

Eredi dei precedenti TW-E7A e TW-E3A, i nuovi auricolari true wireless Yamaha TW-E3B sono impermeabili IPX5 contro sudore e schizzi d’acqua, ma anche molto comodi grazie ai gommini disponibili in 4 misure diverse, al peso contenuto di appena 5 grammi (per unità), ed al rivestimento antiscivolo posto sulla superficie a contatto con l’interno dell’orecchio: anche la forma angolata, che riproduce quella dell’orecchio, contribuisce ad una lunga utilizzabilità.

La parte esterna presente il logo Y, in realtà un pulsante che, a seconde del numero dei tocchi e della durata della pressione, permette di gestire la musica, le telefonate, e le interazioni con gli assistenti vocali Siri o Assistant.

Ricorrendo alla companion app Headphones Controller è possibile aggiornare il firmware, controllare l’energia residua degli auricolari (che a carica completa garantiscono 6 ore di funzionamento), stabilire dopo quanto tempo di stand-by ne scatti lo spegnimento, ed attivare la funzionalità Listening Care: quest’ultima, rispetto a quella in auge sulle cuffie, YH-L700A, non è adattiva, ma preserva comunque l’udito assicurando (tramite un’equalizzazione a 4 bande) una piena percezione del suono anche alle basse frequenze, senza che sia necessario alzare il volume, disturbando anche chi sta accanto.

L’output sonoro, caratterizzato dalla firma sonora True Sound (suono molto vicino alla visione originaria dell’artista), è assicurato da driver dinamici da 6 mm, ideali per supportare la risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz, mentre il modem Qualcomm QCC3026 abilita la connessione Bluetooth 5.0 (profili A2DP, AVRCP, HFP e HSP, codec AAC, aptX, SBC) dalla sorgente a ognuna delle due unità in modo indipendente (riducendo così latenza, e dispendio energetico). Disponibili nelle colorazioni nero nebbia d’inchiostro, blu fumo, grigio quarzo, lavanda viola, polvere di ciliegia, e verde oliva, gli auricolari TW-E3B sono in vendita al prezzo di 99 euro col cavo da USB Type-A a Type-C, per la ricarica della custodia che, compattata nelle dimensioni del 25%, con 4 LED per lo stato energetico davanti, assicura 3 ricariche, per altre 18 ore di autonomia (complessivamente pari, quindi, a 24).