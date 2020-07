XPS Desktop PC 894: da DELL il PC desktop compatto ad elevate prestazioni

L’americana DELL si è affacciata al weekend con diversi annunci hardware comprensivi anche di nuovi display (tra cui il 27 pollici QHD S2721DS, il 27 pollici 4K S2721QS, ed il 32 pollici curvo 4K S32221QS), e della colorazione White Frost concessa in dote all’ultrabook XPS 15, in passato privo di una nuance alternativa. L’elemento clou del round di presentazioni giunte dal quartier generale di Round Rock, nel Texas, si è rivelato essere il nuovo computer compatto XPS Desktop PC 8940 (listato in USA e Canada principiando da 649.99 dollari).

Con qualche prestito funzionale ed estetico dal gaming PC fisso da gaming DELL G5, lo chassis dell’XPS Desktop PC 8940, redatto in color nero notte o bianco minerale risulta più piccolo volumetricamente che in passato (19 vs 24 litri): il frontale propone diverse porte di facile accesso (es. un jack da 3.5 mm, un lettore di schedine SD, un poker di USB 3.1 tra cui una Type-C).

L’interno mette al servizio dell’XPS Desktop PC 8940, su una scheda madre custom, processori Intel di 10a generazione, sino al verticistico i9-10900K, supportati da GPU Nvidia (dalla GT 1030 alla RTX 2070 Super, grazie al programma NVIDIA RTX Studio) o AMD (inizialmente la Radeon RX 5600, in seguito ovviabile con anche con le alternative rappresentate dalle Radeon RX 5700 XT, RX 5700, e RX 5300).

La RAM, di tipo DDR-2666, potrà spingersi sino a 128 GB, ed anche altre componenti sfioreranno quelle di un server: lo storage, al quale sono affidati anche 4 slot aggiuntivi per sopraggiunte necessità di archiviazione, ad esempio nel caso di debbano stoccare grandi quantità di dati, potrà contare, se del caso, anche su un’archiviazione ibrida con massimo 2 TB di SSD PCIe M.2 e altri 2 TB meccanici (ma piuttosto veloci, nello specifico con rotazione a 7.200 giri per minuto).

In tema di espandibilità, attuabile in modo semplice senza bisogno di particolari strumenti, tra le opzioni messe in campo figura anche quella relativa all’implementazione di un lettore ottico (Blue-Ray o semplice DVD), con tuto l’hardware energizzato a dovere da un alimentatore da 360W (default) o 500W (massimi).