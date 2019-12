DELL G5 5090: ufficiale il desktop per il gaming con Intel di 9° generazione

Direttamente dall’ultima edizione del Gamescom 2019 arriva in commercio il computer desktop G5 5090, proposto dal produttore americano DELL quale soluzione stanziale ed espandibile dedicata agli amanti del gaming, sia in qualità di utenti che in vista di future competizioni e-sportive.

DELL G5 5090 ha un telaio in nero Abyss Grey con un LED frontale blu, e pareti laterali trasparenti: le forme, piuttosto spigolose sul davanti, rievocano quelle della serie da gaming Alienware.

Ad animare il computer desktop DELL G5 5090 concorrono processori Intel di nona generazione, con diverse opzioni disponibili a seconda della configurazione scelta: si parte dall’esacore i5-9600K (clock in Turbo Boost a 4.6 GHz), con schede grafiche Nvidia GeForce GTX 1650 (provvista di 4 GB di memoria GDDR5) o GeForce GTX 1660 Ti (con memorie GDRR6 pari a 6 GB dedicati), per arrivare ai processori i7-9700K (4.9 GHz di clock massimo) abbinati a GPU GeForce RTX 2060 (anche qui con 6 GB di memoria dedicata GDRR6).

La RAM (dual channel) del desktop DELL G5 5090 può spingersi sino a un massimo di 16 GB (di tipo DDR4), mentre per lo storage (espandibile in virtù dei 2 slot liberi, per hard disk da 2.5 pollici ed M.2) sono previsti setting a una o due unità simultanee.

Nel primo caso si dovrà scegliere tra capienza (1TB di hard disk meccanico con interfaccia SATA) o velocità (512 GB a stato solido in PCIe M.2) mentre, nel secondo, si potrà avere ambedue assieme, massimizzando l’SSD per velocizzare il caricamento dei programmi e del sistema operativo, ed il secondo per stoccare gli ingombranti giochi. La dissipazione del calore, in ogni caso, è affidata a una ventola, da 80 mm capace – con 4.500 giri per minuto – di spostare 41.8 piedi cubi/min d’aria.

Provvisto del modem Killer AX1650 per il Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi 6 a doppia antenna, e beneficiato dall’Alienware Command Centre (ottimizzazione delle risorse di sistema e dei giochi), il gaming desktop G5 5090 di DELL colloca davanti due jack (per microfono e cuffie) e 4 USB (due 3.1 con una Type-C e due 2.0) mentre, nascoste alla vista, posteriormente implementa un RJ45 per l’Ethernet LAN, alcune HDMI (il cui numero varia in base alla configurazione), due uscite per ottenere la sonorità surround, e sei USB (una coppia di 2.0 e un poker di 3.1).

All’esordio in India, con un prezzo di partenza di 67.590 rupie (circa 856 euro), il DELL G5 5090 può essere già acquistato nell’e-commerce ufficiale del brand, presso la distribuzione fisica multi-marca o in alcuni rivenditori autorizzati.