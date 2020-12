XMG: ufficiali i gaming notebook Neo 15 e Neo 17 con display WQHD a 165 Hz

Schenker Technologies, marchio tedesco apprezzato anche per i gaming notebook del sotto brand XMG, dopo averne attenzionato la serie Apex, ha appena aggiornato quella dei laptop Neo, con i Neo 15 (già acquistabile, da 1.831,63 euro), e Neo 17 (in arrivo sul finire del mese, partendo da 1.753,64 euro).

Chiusi, ambedue i gaming notebook Neo 15 e Neo 17 evidenziano il loro chassis da lingotto quasi perfetto (leggermente bombato sul fondo), in alluminio spazzolato, contraddistinto dal logo XMG sul retro-schermo, e da varie prese d’aria, ai lati e dietro, che dialogano con le due ventole da 80 mm e con le heatpipe in rame, nel mentre il resto dell’apparato di dissipazione fa affidamento sul metallo liquido (Cool Laboratoy Liquid Ultra) in luogo della consueta pasta termica.

Lungo il perimetro dei notebook Neo 15 e Neo 17 si scorgono tre porte USB 3.2 Type-A, una Thunderbolt 3 via Type-C 3.2 (con anche l’uscita Display Port), una RJ45, due Display Port 1.4, un lettore di schede SD, una HDMI 2.0, due jack da 3.5 mm per microfono e cuffie. Abilitati a connettersi in modalità senza fili attraverso il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi ax/6, i nuovi arrivati della computazione portable, una volta aperti, palesano gli stessi display (con 100% di copertura sulla scala colore sRGB e luminosità di picco a 300 nits) messi a disposizione da Boe per i rivali Eluktronics, ovvero pannelli da 15.6 (188 dpi) o 17.3 pollici (170 dpi), risoluti in WQHD (2560 × 1440 pixel, 1.7 volte più pixel di un FullHD) con 165 Hz di refresh rate (già disponibili senza sovrapprezzo) cui, in seguito, sarà affiancata l’opzione per il FullHD (1920 × 1080 pixel) a 240 Hz.

Indipendentemente dalla diagonale visiva, grosso modo una delle differenze principali tra i due modelli, sotto la tastiera meccanica retroilluminata RGB a livello di tasto singolo, con tastierino numerico e touchpad in vetro beneficiato dai driver Microsoft Precision Touchpad, ambedue i portatili adottano schede grafiche Nvidia GeForce RTX 2070 Refresh o RTX 2070 Super, con 8 GB di memoria dedicata e consumi a 115W (architettura Max-P). Sulla scheda madre Intel HM470 Express, assieme ai chip grafici Nvidia, scende in campo il processore octacore (da 2.3 a 5.1 GHz) i7-10875H di Intel, che – a seconda delle scelte dell’utente – può contare da un minimo di 8 a un massimo di 64 GB di RAM DDR4 e su due slot per SSD M.2 (ambedue PCIe, o uno dei quali SATA III) in tema di storage.

Adatti anche per le videoconferenze, grazie alla webcam HD compatibile con Windows Hello affiancata da microfoni con cancellazione del rumore e da speaker stereo abilitati all’immersività dello standard THX Spatial Audio, i gaming notebook XMG Neo 15 e Neo 17 montano batterie, rispettivamente, da 94 e 62.32 Wh, per un’operatività discreta, nonostante la vocazione di questi terminali a essere usati collegati all’alimentatore da parete (230 watt).