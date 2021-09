Xiaomi Watch Color 2: ufficiale lo smartwatch colorato con NFC e GPS

Assieme allo smartphone Civi, Xiaomi ha presentato nella natia Cina anche un variopinto e personalizzabile smartwatch attento alla salute, ma anche agli amanti del tenersi in forma, rappresentato dal Watch Color 2.

Il nuovo smartwatch Xiaomi Watch Color 2, erede del modello apprezzato nell’Ottobre del 2020, ha un Retina Display da 1.43 pollici, formato da un pannello AMOLED con 60 Hz di refresh rate e 326 PPI quanto a densità di pixel per pollice, sul quale l’utente potrà giostrarsi tra oltre 200 watchfaces (senza dimenticare la visualizzazione di funzioni come la calcolatrice, l’elenco puntato o spuntato). Attorno al display, l’utente potrà scegliere il colore della lunetta metallica, cadenzata in tre tonalità alternative, con un grado di personalizzazione accresciuto dai cinturini.

Questi ultimi, delicati sulla pelle, sono stati concepiti in ben 6 tonalità, tra cui nero, bianco, giallo, verde, blu, e arancione: il corpo del leggero (36.3 grammi ) wearable è impermeabile sino a 5 atmosfere, 50 metri, rendendo il device idoneo a tracciare anche lo sport nel nuoto nel novero delle 117 attività sportive coperte (es. tapis, vogatore, corsa, camminata, tennis, salto della corda, scalata, escursionismo, ciclismo, cyclette), alle quali si aggiungono delle modalità sportive professionali – 19 per la precisione – beneficiate dal GPS dual frecuency e da un sistema di posizionamento a 4 modalità.

In tema di wellness, lo smartwatch Xiaomi Watch Color 2 assicura attenzione alla salute femminile, consente il tracciamento della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e monitora anche sonno e saturazione dell’ossigeno nel sangue: attrezzato per interagire con lo smartphone via Bluetooth, provvisto di NFC per i pagamenti contactless, nel nuovo arrivato è contemplato anche il supporto alle app di terze parti, come Migu Run e Baidu Maps.

La batteria dello smartwatch Xiaomi Watch Color 2, ammontante a 470 mAh, è accreditata di 24 giorni di autonomia in modalità light, che scemano a 12 giorni in modalità tipica, ed a sole 30 ore avvalendosi del GPS nel contesto della modalità sportiva. In attesa di sapere se questo wearable arriverà nel Bel Paese come Mi Watch 2, è già possibile preordinarlo in Cina per circa 120 euro (899 yuan), col prezzo finale (30 Settembre) che si attesterà sui 130 euro (999 yuan).