Xiaomi Smart TV X: ufficiale la serie di tv intelligenti in 4K con audio curato

Ascolta questo articolo

Xiaomi, col passar del tempo si è affermata anche in altri ambiti, oltre a quello degli smartphone: non stupisce quindi che il colosso cinese abbia appena presentato in India un nuovo notebook e, con la stessa eleganza, sempre in India con vista global, la nuova serie di smart TV Xiaomi Smart TV X.

La gamma Xiaomi Smart TV X è caratterizzata da un design minimale che la rende adatta a ogni ambiente, con cornici quasi invisibili su 3 dei 4 lati: questi ultimi incorniciano, debitamente assistito da una scheda grafica Mali G52 MC1, un pannello LCD 4K (3.840 x 2.160 pixel), previsto in tre differenti diagonali, ovvero in 43 (28.999 rupie, 363 euro), 50 (34.999 rupie , 439 euro) e, infine, 55 pollici (39.999 rupie, 501 euro).

Secondo quanto riporta la scheda tecnica, a contraddistinguere i pannelli LCD della serie Xiaomi Smart TV X, sono vari parametri, come i 60 Hz di refresh rate, il 94% di copertura sullo spazio colore DCI-P3, il supporto all’alta gamma dinamica (HDR10+ e Dolby Vision), senza dimenticare i vantaggi della tecnologia MEMC che, interpolando frame simulati, incrementa la fluidità delle immagini in movimento, specie nelle scene più concitate.

Sul piano audio, la serie Xiaomi Smart TV X annovera due altoparlanti stereo da 30W, con supporto agli standard DTS Virtual-X, DTS-HD e Dolby Audio: per connettere soundbar esterne, o magari una consolle, come pure dei file da riprodurre stoccati in una chiavetta, l’utente avrà a disposizione varie porte, tra cui una tripletta di HDMI 2.1, un paio di USB, un mini-jack da 3.5 mm, una RJ45 per l’Ethernet e un ingresso per il cavo ottico.

Nel mettere a disposizione le connettività senza fili Wi-Fi Dual Band (2×2 MIMO) e Bluetooth 5.0, Xiaomi ha scelto, per la serie Smart TV X, un processore con 4 core A55, assistito da 2 GB di RAM e da 8 GB di storage: lato software, il costruttore ha previsto, sotto l’interfaccia con suggerimenti smart PatchWall, Android TV su base 10, che porta in dote i comandi vocali verso Assistant, l’integrazione di Chromecast e le disponibilità del Play Store.