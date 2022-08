Xiaomi Notebook Pro 120G / 120: ufficiale il laptop premium di fascia media

Ascolta questo articolo

Come promesso, Xiaomi ha tenuto un evento in India nel corso del quale ha presentato anche il notebook di fascia media Xiaomi Notebook Pro 120G (con GPU dedicata, 74.999 rupie o 941 euro) / 120 (solo con GPU integrata, 69.999 rupie o 678 euro), animato da Windows 11, disponibile all’acquisto dal 20 Settembre.

Il nuovo notebook Xiaomi Notebook Pro 120G / 120 (315,6 × 220,4 × 16 ~ 15,9 mm per 1,4 kg) punta all’alta qualità sin dalla realizzazione, essendo attestato l’impiego dell’alluminio serie 6 di grado aerospaziale, lavorato con sistemi di precisione CNC e sottoposto a un’elegante, nel risultato, processo di sabbiatura dello chassis. Quest’ultimo, per quel che concerne il corpo macchina, è perimetricamente attorniato da diverse porte, tra cui una Type-C USB 3.2 di 2a gen (trasferimento dati e ricarica), una Thunderbolt 4 (idem), una USB Type-A 3.1 di 1a gen, un jack audio da 3.5 mm, e una HDMI 2.0 (per flussi video 4K fino a 60 Hz). Spalancato, rivela, da una parte il display e, a fronteggiarlo, la tastiera.

Nello specifico, il Notebook Pro 120G / 120 di Xiaomi ha un display da 14 pollici in 16:10 con risoluzione Super Retina 2.5K (2560 × 1600 pixel, 215 PPI) dotato di refresh rate regolabile (60-90) sino a 120 Hz, copertura al 100% dello spazio colore sRGB, Delta E<1,5 per quel che concerne la fedeltà cromatica, schermo-corpo dell’88%, e attenzione alla vista (anti-sfarfallio DC dimming alle basse luminosità, bassa emissione di luce blu, certificazione TUV Rheinland). La webcam, presente, è una HD da 720p e fa il paio con due speaker stereo da 2W ciascuno predisposti per l’audio DTS.

Sotto la tastiera, di dimensioni normale, con tasti da 1.3 mm di corsa retroilluminati secondo 3 livelli, affiancata da uno scanner per le impronte digitali nel tasto di accensione, come sezione prestazionale Xiaomi ha scelto, per il Notebook Pro 120G / 120, un processore Alder Lake, 12a gen Intel, della serie H, in veste di octacore (4.4 GHZ in T.Boost) i5-12450H, con 12 threads e scheda grafica integrata Intel UHD cui, nel modello 120G, si affianca pure la GPU dedicata GeForce MX550 by Nvidia. L’assetto di memoria con cui il laptop vien venduto prevede 16 GB per la RAM (LPDDR5 5200MHz) e 512 GB per lo storage SSD (PCIe Gen 4.0).

Nello Xiaomi Notebook Pro 120G / 120, il sistema di smaltimento termico si affida a due ventole, a doppi tubi di calore in rame, e a 6.162 prese di raffreddamento: non mancano le connettività senza fili Wi-Fi ax/6 dual band e Bluetooth 5.2 mentre, in tema di autonomia, Xiaomi si gioca la carta di una batteria da 56 Wh beneficiata da un sistema di carica rapida (50% in 35 min) a 100 W in Type-C.