Xiaomi Mi Notebook 15.6″ 2019 e Microsoft Surface Book 2 13.5” 2019 aggiornati con processori di nuova generazione

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Sostanzialmente, come avviene per aggiornamenti del genere, il design e l'estetica non mutano, e si è proceduto con un aggiornamento delle prestazioni, sia dal punto di vista logico, che dei consumi energetici: il risultato si è sostanziato in un Mi Notebook da 15.6 pollici 2019 ancor più ambito sul mercato europeo, al pari della elegante soluzione del Surface Book 2 da 13.5 pollici 2019.