Xiaomi Mi Air 12.5 2019: l’elegante ultrabook low cost cinese ora si ricarica prima

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Sostanzialmente, anche Xiaomi si è dedicata ad un annuncio secondario, seppur riguardante il suo splendido ultrabook Mi Air da 12.5 pollici: già molto bello, sottile, e leggero, era difficile far di meglio sebbene, con varie accortezze, i progettisti cinesi siano riusciti nello sfoderare piccoli affinamenti, che ne accrescono l'appeal. Ora, la batteria ha una ricarica davvero rapida (sebbene ben lungi da quel Super Charge Turbo - con 100 Watt - in corso di sperimentazione per i prossimi top gamma telefonici del gruppo). Ottima anche la possibilità di optare per un processore non di fascia alta, sebbene quest'ultima non offra molte opzioni di scelta quanto a storage.