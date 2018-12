Xiaomi Notebook Air 12.5”: sempre con 4G ma, ora, anche con processori Intel Core I5

Era il Luglio del 2016 quando Xiaomi lanciò il suo primo ultrabook, ispirato ad un analogo modello Apple, rappresentato dal Mi Notebook Air: col tempo, il terminale – nato con processori Intel Core M3 – si è evoluto, grazie ad una variante che ha guadagnato la connessione mobile 4G. Ora, è tempo di ulteriori aggiornamenti, grazie al nuovo Xiaomi Notebook Air che, ferma restando la connettività mobile, amplifica le prestazioni grazie a migliori processori.

Xiaomi ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale, la commercializzazione – a partire dalla Cina – di un Mi Notebook Air 12.5” che, a livello estetico, si palesa come invariato (sempre Silver) rispetto all’antesignano del biennio scorso, conservandosi come molto esile e trasportabile (292 x 202 x 12.9 mm, per 1.07 kg).

Anche il display, posto sotto la webcam da 1 megapixel con videochiamate tarate a 720p, è il medesimo LCD IPS (170° di visuale) panoramico (16:9) da 12.5 pollici, con risoluzione FullHD, ben leggibile anche all’aperto in virtù dei suoi valori di contrasto (600: 1) e luminosità (300nits). Le vere novità sono, però, sotto la tastiera retroilluminata.

Qui, Xiaomi ha migliorato le prestazioni logiche scalando il processore ad un Intel Core i5-7Y54 di 7° generazione, provvisto di una scheda grafica integrata Intel HD Graphics 615: la RAM rimane a 4 GB, ma lo storage SSD raddoppia a 256 GB, potendo anche contare sull’opzionale installazione di un ulteriore hard disk.

In tema di autonomia, complice anche l’adozione di Windows 10 Home, è possibile tenersi lontano dall’alimentatore per 7.5 ore di navigazione web o riproduzione video locale, o per 8 ore di streaming multimediale, termine dopo il quale si potrà contare sulla carica rapida a 1C. Dotato di 3 tipi di connettività (Wi-Fi ac, Bluetooth 4.1, 4G/LTE), il nuovo Xiaomi Mi Notebook Air 12.5” ha 4 porte, tra cui un jack da 3.5 mm, una porta HMDI, una usb 3.0, ed una Type-C (utile anche per connettervi un adeguato powerbank).

In tema di acquisto, Mi.com e JD.com hanno avviato i pre-ordini del nuovo Xiaomi Mi Notebook Air 12.5” a circa 508.11 euro (3.999 yuan), dietro corrispettivo di un modesto anticipo per la prenotazione (12.7 euro, o 100 yuan).