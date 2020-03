Xiaomi mania con smart speaker, proiettori compatti e aspirapolveri ciclonici

Nello stesso evento Redmi nel quale ha avuto la sua presentazione il notevole medio-gamma Note 9S, Xiaomi ha svelato diversi accessori per la domotica e l’intrattenimento, tra cui l’aspirapolvere senza fili Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C, il proiettore salvaspazio Mi Smart Compact Projector, e lo speaker polivalente Xiaomi 2 in 1 Bluetooth Wireless Audio Speaker.

L’aspirapolvere Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C, in predicato di esser presto commerciato in Italia a 199 euro (su Mi.com, Xiaomi Italia, Mi Store, Amazon Italia), potenzia il motore DC brushless del predecessore, portandolo a 100.000 rpm, sì da mettere in campo 120 AW di potenza aspirativa massimale, e dispone di un sistema di filtraggio capace di catturare il 99.97% di microparticelle (0.3 micron), restituendo nel contempo aria depurata: il tutto grazie a un sistema che combina un filtro HEPA di classe H12 e un meccanismo di separazione di tipo multi-ciclonico.

La presenza, nella dotazione, di 4 tipi di spazzole differenti permette, per 60 minuti qualora si lavori in modalità di risparmio energetico ECO, di pulire vari tipi di superfici e rivestimenti, senza dimenticare le aree più delicate e, anzi, coinvolgendo anche le fessure più recondite.

Già disponibile all’acquisto (su Mi.com e Amazon Italia) a 599.99 euro è, invece, il Mi Smart Compact Projector. Quest’ultimo, controllabile via telecomando incluso o comandi vocali importati a Google Assistant, proietta luminose (500 ANSI lumen) immagini in FullHD, con rispetto dei colori originali e rapporto di proiezione a 1,2:1, entro una diagonale che spazia dai 60 ai 120 pollici (a 3 metri), senza problemi di sfocatura (messa a fuoco automatica), risultando idoneo per giochi, film, concerti.

L’audio è garantito dalla presenza di una coppia di potenti (5W) speaker stereo beneficiati dagli standard DTS e Dolby, per un home theater coinvolgente come al cinema, mentre in tema di fonti è possibile rivolgersi alle app di streaming scaricate dal Play Store di Android TV (a base Pie), o al mirroring via Chromecast.

Xiaomi 2 in 1 Bluetooth Wireless Audio Speaker, infine, si esibisce in un elegante corpo plastico (ABS) d’un bianco candido, all’insegna di una silhouette che ricorda le radiosveglie da comodino: provvisto di pulsanti e LED sul tettuccio, emana una potenza sonora notevole, grazie ai driver con magneti al neodimio e, sul frontale, dispone di un predellino sul quale può essere poggiato lo smartphone, per una ricarica wireless financo a 30W. Munito anche di Bluetooth 5.0, lo smart speaker Xiaomi può essere acquistato con uno sconto del 35% sul prezzo pieno (84.99 euro), pagando (a GearBest) 55.50 euro comprensivi di spedizione.