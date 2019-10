Xiaomi entra nel mercato dei frigoriferi. In attesa dell’Occidente, si comincia dalla Cina

In questi ultimi anni, Xiaomi ha dimostrato di poter entrare con decisione in tutti gli ambiti della tecnologia. Dopo gli smartphone e i dispositivi wearable, l’azienda cinese ha commercializzato vari dispositivi tra cui monopattini, depuratori d’aria, bilance, proiettori e molto altro ancora. Conoscete qualche ambito in cui non sia presente questo brand? Giustamente, potrete dire che essa non sia presente nel mercato degli elettrodomestici, ma non è esattamente così.

Qualche tempo fa, Xiaomi ha commercializzato le proprie lavatrici smart, le quali non hanno mai visto la luce in Europa. Dopo di esse (e dopo la presentazione di una loro seconda versione), l’azienda cinese debutta anche nel mondo dei frigoriferi, ampliando il proprio quadro sugli elettrodomestici.

Xiaomi prevede il lancio di 4 modelli, ciascuno con porte e capacità differenti

Per il lancio nel mondo dei frigoriferi, Xiaomi ha pensato di commercializzare quattro modelli distinti. Vediamo quali sono:

Xiaomi Mi 4-Door Side by Side Refrigerator con capacità di 486 litri.

Xiaomi Mi 2-Door Side by Side Refrigerator con capacità di 483 litri.

Xiaomi Mi 3-Door Refrigerator con capacità di 210 litri.

Xiaomi Mi 2-Door Refrigerator con capacità di 160 litri.

Confrontando questi modelli, ci si rende conto che le differenze principali riguardano sia il numero di porte presenti, sia la capacità massima ammessa dall’elettrodomestico. Per il resto, le tecnologie adottate non dovrebbero differire molto da un modello all’altro. Tutte le varianti disporranno di materiali in titanio ‘premium’ e di un design particolarmente minimalista (le dimensioni, ovviamente, varieranno tra un modello e l’altro).

Xiaomi ha predisposto un particolare meccanismo di refrigerazione a tre vie e una tecnologia per il controllo automatico della temperatura, la quale sarà sempre centrata su un valore ottimale per la conservazione dei cibi. Tale valore è scelto anche in relazione all’ambiente esterno ove è ubicato il frigorifero. Essi saranno particolarmente silenziosi e godranno delle potenzialità offerte dall’assistente vocale (non è dato sapere quale sia). Il modello più costoso, inoltre, integrerà anche un display di controllo.

Per il momento, Xiaomi ha previsto la commercializzazione di questi prodotti esclusivamente in Cina a partire dal prossimo 15 Ottobre. Il prezzo, al netto del cambio attuale, è situato in una forbice compresa tra 140 e 420 euro, a seconda del modello scelto. Non è dato sapere se arriveranno anche in Italia, ma questo lo vedremo solo in futuro.