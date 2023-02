Xiaomi Book 12.4 2-in-1: ufficiale il nuovo notebook convertibile con Snapdragon 8cx Gen 2

Ascolta questo articolo

Dopo i primi avvistamenti nel Marzo del 2022 nel database di GeekBench, è diventato ufficiale in Cina il notebook convertibile Xiaomi Book 12.4 con un hardware in pratica mutuato dal modello globale Xiaomi Book S 12.4.

Xiaomi Book 12.4 2-in-1 ha uno chassis in lega di alluminio-magnesio spesso 8.95 mm e dal peso di 685 grammi che lo rende facile da tenere anche sul palmo di una mano, grazie a un baricentro ben studiato del peso. Il corpo macchina, purtroppo, offre perimetricamente solo la porta microUSB Type-C, inserita nel segmento connettività assieme a un lettore di microSD, col quale espandere lo storage di massimo ulteriori 512 GB.

Lo schermo del convertibile Xiaomi Book 12.4 2-in-1 è un pannello LCD da 12,4 pollici con risoluzione a 2560×1600 pixel, rapporto panoramico a 16:10, copertura dello spazio colore DCI-P3 al 100% e 500 nits di picco per la luminosità. Nello specifico si tratta di un pannello sensibile al tocco (usabile anche in tandem con una stilo) e, in quanto tale, protetto da un vetro rinforzato Gorilla Glass 5, con la cerniera che ne consente l’uso anche in veste di tablet.

Le fotocamere di bordo sono due. Quella anteriore, con sistema Qualcomm Aqstic, è contraddistinta da 5 megapixel di risoluzione, e si occupa della sicurezza via scansione del volto (essendo assente lo scanner per le impronte digitali) mentre dietro ve n’è una da 13 megapixel. La sezione audio conta su due microfoni e altrettanti speaker, da 2W ciascuno, come pure sul mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari cablati.

Il chipset in auge nello Xiaomi Book 12.4 2-in-1 è l’octacore a otto threads Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, realizzato da Samsung a 7 nanometri, con 3,15 GHz di clock frequency, appena 7 W di TDP (grande efficienza energetica), e una scheda grafica Adreno 680.

La RAM, da 8 GB, è di tipo LPDDR4 con 2133 MHz come velocità di memoria, mentre lo storage SSD ammonta a 256 GB. La batteria dello Xiaomi Book 12.4 2-in1 ha una capienza di 38,08 Wh/4.920 mAh e può essere caricata rapidamente a 65W. Provvisto delle connettività senza fili Wi-Fi ac e Bluetooth 5.1, il nuovo laptop di Xiaomi è animato da Windows 11 on Arm. L’acquisto è consentito al prezzo di 2.999 yuan (circa 408 euro), scontati per il lancio a 2.899 yuan (circa 394 euro).