Xiaomi a valanga col notebook Xiaomi Book Air 13 e i proiettori Redmi Projector

All’atteso evento di Xiaomi non sono mancati altri prodotti, oltre agli smartphone Note 12 di Redmi, basti pensare al nuovo portatile Xiaomi Book Air 13 e ai proiettori smart Redmi Projector (base e Pro).

Erede ultimo del primo Xiaomi Book Air del 2016, lo Xiaomi Book Air 13 ha un corpo in acciaio serie 6 spesso al massimo 12 mm e dal peso di 1.2 kg: le porte prevedono il jack da 3.5 mm, e due USB Type-C Thunderbolt 4, con le connessioni senza fili esplicate nel Bluetooth 5.2 e nel Wi-Fi 6. Il display adottato, certificato VESA Display HDR500 e Dolby Vision è un OLED E4 touch da 13.3 pollici, risoluto a 2.880 x 1.800 pixel, con protezione Gorilla Glass 3, refresh rate a 60 Hz, 600 nits di picco, rapporto d’aspetto a 16:10, e compatibilità con le stilo.

La webcam è da 8 megapixel, e coopera con i due speaker stereo ottimizzati per il Dolby Atmos, oltre che con i due microfoni per ottime videochiamate e videoconferenze. La cerniera, che consente una rotazione a 360° del display, collega quest’ultimo al corpo macchina, attento alla sicurezza con lo scanner per le impronte digitali messo nel pulsante di accensione, sormontato da una tastiera retroilluminata. L’interno ospita processori Intel di 12a gen con GPU integrata Iris Xe: si tratta dei chip i5-1230U e i7-1250U, che si avvalgono di 16 GB di RAM LPDDR5 (5200 MHz) e di 512 GB di storage SSD (PCIe 4.0). La batteria, da 58,3 Wh, accreditata di 12 ore di autonomia, si carica rapidamente (48 minuti per da 0 al 50%) a 65W. Il sistema operativo è Windows 11.

Personalizzato in bianco ma con rifiniture in oro, lo Xiaomi Book Air 13 richiede 4.999 yuan (pressappoco 690 euro) con il processore i5, o 5.599 yuan (circa 772 euro) con l’i7.

A sviluppo verticale, come i “cugini” Mijia Projector Youth Edition 2, arrivano i primi proiettori di Redmi, ovvero i Redmi Projector base e Pro. Questi ultimi, minimali, hanno il corpo (179,4 x 12,5 x 117 mm) in bianco con il frontale nero nel modello base, e tutto in nero nel Pro. Tecnicamente, proiettano, secondo un rapporto di tiro a 1.2:1, immagini da 40 a 100” (a 1,07 e 2,67 metri), risolute in FullHD, quindi a 1080p, con 150 Ansi Lumen di luminosità e correzione dell’immagine fino a 30°. Il fatto che sia presente la certificazione SGS per il flusso luminoso effettivo ne conferma l’usabilità anche di notte o in ambienti bui.

Sotto il cofano, opera, con un avanzato sistema di raffreddamento, il nuovo processore quadcore (1.9 GHz) Amlogic T950D4 in grado di eseguire il firmware MIUI TV.

Nel modello base le memorie, RAM e storage, sono da 1.5 + 8 GB, mentre in quello Pro (che ha anche automatismi per la messa a fuoco e la correzione omnidirezionale, sistema di allineamento dello schermo, sistema di evitamento ostacoli durante la proiezione), si arriva a 1.5 + 16 GB. Risultano presenti il Wi-Fi 5 dual band e il Bluetooth 5.0 mentre quanto a cablaggio, vi è il jack da 3.5 mm, una USB e una HMDI. Lato audio, vi sono due speaker da 3W e un microfono a campo, con uno speciale algoritmo di riconoscimento vocale anti-rumore per i comandi impartiti all’assistente Xiao AI. In tema di prezzi, si parla di 1399 yuan (circa 193 euro) e 1599 yuan (intorno ai 220 euro), scontati inizialmente a 999 e 1.299 yuan (138 e 180 euro).