Wonderboom 3: ufficiali i nuovi speaker portable e galleggianti di Ultimate Ears

Nel lanciare una nuova versione, di bianco vestita, del suo altoparlante Hyperboom (max 4 sorgenti in ingresso, autonomia di max 24 ore, equalizzatore adattivo, certificazione IPX4) che arriverà in alcuni mercati in quel di Settembre a 449 euro, la californiana Ultimate Ears, già reduce dal varo degli auricolari UE Drops, ha svelato la terza generazione degli speaker portable Wonderboom.

Gli UE Wonderboom 3 non variano esteticamente rispetto al passato, conservando anche l’aggancio per un cordino piatto: realizzati, però, al 31% in plastica riciclata, con un rivestimento in tessuto sintetico (poliestere, 100% riciclato) bicolore (tal da consentire le iniziali 4 combinazioni Active Black, Performance Blue, Hyper Pink, Joyous Bright), i nuovi speaker sono certificati IP67 per essere usati anche sotto la doccia, galleggiano sull’acqua e resistono a cadute da 1.5 metri.

Sul piano della sostanza, sempre accoppiabili rapidamente a device Android (Fast Pair), gli UE Wonderboom 3 erogano un suono a 360° ancora più ricco e potente grazie a a driver attivi da 40 mm affiancati da radiatori passivi da 46.1 x 65.2 mm: il Bluetooth, usato per connetterli alle fonti, supera i 30 metri del vecchio modello e ora copre 40 metri, ideali quando si deve animare una festa ad esempio su una grande spiaggia.

Rimane la facoltà di accoppiarne due per un suono stereo, col costruttore che promette in favore degli speaker Wonderboom 3 anche una modalità “outdoor” che, premuto un pulsante, “sintonizza il suono per l’esterno“. Un altro miglioramento riportato nella scheda tecnica riguarda l’autonomia, che passa dalle 13 ore del vecchio modello alle attuali 14 ore: tuttavia, a causa della permanente della vecchia interfaccia microUSB, che non è stata sostituita da una più recente in versione Type-C, la tempistica di ricarica oscilla tra le 2.5 e le 2.6 ore.

Secondo i progetti di distribuzione di Ultimate Ears, i nuovi speaker portable Wonderboom 3 saranno acquistabili in Italia dal 31 Agosto, con i pre-ordini già cominciati, al prezzo di 99.99 euro, su Amazon.