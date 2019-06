Ultimate Ears Wonderboom 2: in arrivo i nuovi e vivaci speaker Bluetooth adatti all’estate

La californiana Ultimate Ears, in vista dell’imminente estate, ha aggiornato il suo listino di accessori audio Bluetooth compatti, fermo ai modelli di due anni fa, col varo dei nuovi Wonderboom 2, già in pre-ordine online sull’e-commerce ufficiale del brand, al prezzo di 99.99 euro, con l’effettiva messa in commercio anche nei negozi di elettronica calendarizzata dal 5 Luglio prossimo.

Cadenzati in cinque vivaci colorazioni alternative, nero (Deep Space Black), grigio (Crushed Ice), rosa (Just Peach), blu (Bermuda Blue), e rosso (Radical Red), i nuovi speaker Bluetooth (con supporto al protocollo AD2P) Wonderboom 2 esibiscono in alto un tettuccio leggermente rivisto, ma sempre pronto ad ospitare i pulsanti per attivare/disattivare la periferica, saltare o mettere in pausa le tracce musicali.

Parlando di innovazioni più sostanziali, i Wonderboom 2 guadagnano la certificazione IP67, per l’immunità ad acqua (immersione sino a 1 metro di profondità per mezzora) e polveri (sabbia inclusa), grazie allo sportellino in gomma morbida posizionato per tutelare il contatto della porta microUSB (usata per la ricarica, della durata di 2.6 ore complessive), e la capacità di galleggiare, ottima nel caso il gadget cada in acqua, quando usato a bordo piscina/vasca.

L’autonomia dei Wonderboom 2 è cresciuta del 30%, sostanziandosi in un totale di 13 ore, ed anche la qualità sonora è stata migliorata, attraverso vari espedienti: la funzione “Outdoor Boost” permette loro di adattare l’emissione musicale, ottenuta dal connubio tra due driver attivi (da 40 mm) e due radiatori passivi, con range di frequenze tra i 75 Hz ed i 20 kHz, al rumore ambientale, portando il suono sino a 87 dBC.

In più, in virtù della feature “Double Up”, è possibile associare due Wonderboom 2, ampliando l’emissione, già a 360° del suono (per 33 metri come raggio d’azione), di conseguenza ancor più potente ed immersivo.