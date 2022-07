Ultimate Ears ci riprova: ufficiali i nuovi auricolari su misura UE Drops

Ascolta questo articolo

Era il 2020 quando la californiana Ultimate Ears stupì il mondo con i suoi auricolari in-ear UE Fit che, combinando luce e calore, modellavano in una manciata di secondo la punta gommata in modo che si adattasse perfettamente, in rapporto di 1 a 1, alla forma del condotto uditivo. Portando avanti e migliorando il procedimento in questione, la stessa azienda ha appena annunciato i successivi auricolari UE Drops, già disponibili all’acquisto nel mercato statunitense, presso l’e-store ufficiale, nei colori nero, rosso, e blu, al prezzo di circa 438 euro (449 dollari).

I nuovi auricolari di Ultimate Ears nascono al culmine di un procedimento ora reso più preciso: a ordine inviato dal cliente, l’azienda spedisce a quest’ultimo un FitKit, ovvero il necessaire che, via app e add-on da collegarsi all’orecchio, esegue la scansione del condotto uditivo del cliente. A fine routine, l’acquirente degli UE Drops non dovrà far altro che rispedire indietro il FitKit e attendere dalle due alle quattro settimane perché la fabbrica dell’azienda realizzi un modello di auricolari UE Drops su misura.

Immuni agli schizzi d’acqua e al sudore, con le superfici esterne atte a recepire il tocco dei comandi, i nuovi UE Drops custodiscono driver da 9.2 mm in grado di assicurare una firma sonora ideale per audiofili e professionisti della musica: purtroppo, manca la cancellazione attiva del rumore, ANC, con l’isolamento dall’esterno ottenibile appunto grazie alla calzata customizzata del prodotto che, comunque, non si fa mancare una modalità di trasparenza per rimanere consapevoli dell’ambiente circostante. La presenza di una coppia di microfoni beamforming per unità assicura chiamate nitide con la voce che risalta sui rumori di fondo anche negli ambienti più caotici.

Tra le specifiche dei nuovi auricolari UE Drops figura il rilevamento dell’orecchio, e la connessione con la sorgente, senza fili, affidata però al vecchio Bluetooth 4.2 senza codec di pregio quali AAC, Sony LDAC o Qualcomm aptX. Facendo ricorso alla companion app per Android o iOS, è possibile gestire i dispositivi collegati, personalizzare i tocchi, configurare l’assistente vocale da usare, tra Siri e Assistant, e controllare lo stato della carica residua.

A tal proposito, Ultimate Ears promette 8 ore di autonomia per unità, che però scendono a 6 facendo uso della modalità trasparenza: grazie alla custodia, caricabile via microUSB Type-C o in Wireless Qi su un’apposita basetta, si ottengono 14 ore aggiuntive di funzionamento, con l’utente che potrà contare in ogni caso sulla ricarica rapida (1 ora extra ottenuta dopo 5 min di carica) degli auricolari UE Drops.